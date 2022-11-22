«المجموعة» لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 25 %

مال وأعمال

وضعت مجموعة زين هدفاً مهما في استراتيجيتها للتنوع والاشتمال، إذ تسعى إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 25% من نسبة 14.5%، وتواصل مجموعة زين تنفيذ مبادرات تهدف إلى اجتذاب واستبقاء المواهب النسائية الشابة، بما في ذلك السعي إلى اجتذاب القيادات الشابة المهتمة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتدرك مجموعة زين أن نجاح المؤسسات بالاستمرار القوي في مضمار المنافسة، يحتاج استثمار جدي ومستمر في الموظفين، فتطوير مهارات الموظفين وإرشادهم مهنياً والسماح لهم بأن يشعروا بأنهم جزءً لا يتجزأ من كيان أكبر منهم، وتثمين مواهبهم الفردية، هي أمور تسهم جميعها في بناء قوة عمل متعافية، وهي القوة التي يمكن للمؤسسات أن تستفيد منها.