خلق ثقافة عمل أكثر اشتمالاً في أسواق المنطقة

مال وأعمال

إن قيم زين (القلب، التألق، الانتماء) دائما في صميم أعمالها، لذا كان من الضروري إدماج استراتيجية التنوع والاشتمال في نسيج ثقافة العمل لكي تكون أكثر فعالية، ومنسجمة مع هذه القيم، وتأتي الجوائز الأخيرة التي توجت بها مجموعة زين في مجالات التنوع والاشتمال شهادة على عزمها المتواصل في الإسهام في خلق ثقافة عمل أكثر اشتمالا في أسواق المنطقة، إذ جاءت المجموعة مؤخرا في القائمة العالمية لـ «أفضل أرباب عمل» الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس للمرة الثانية، حيث تصدرت زين السوق الكويتية كأفضل جهة توظيف، وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف في أسواق الشرق الأوسط. ودائما ما تؤكد زين أن الإصرار على الإسهام في مستقبل أفضل، وبشكل يساعد الأشخاص أن ينموا ويعيشوا بازدهار، يأتي دائما في صلب اهتماماتها، ففي منطقة تعاني سلسلة من التحديات الصعبة، فإن امتلاك استراتيجية شاملة في مجالات التنوع والاشتمال والاستدامة في العمل لهو أمرا جوهريا بالنسبة لها حتى تؤثر إيجابياً في المجتمعات، إذ تبقي مجالات التنوع والاشتمال من محاور التركيز الاستراتيجية في ثقافة العمل في المجموعة، فهي جزء من التزامها الأخلاقي، حيث تدرك زين أن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.