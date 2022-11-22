السقاف: «كونتينر بارك» إسهام فعال في صناعة الترفيه بالكويت

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «المشروعات السياحية» محمد السقاف أن مشروع «كونتينر بارك» صنع بأيد كويتية، حيث قام الشباب بإعادة تدوير المواد المكونة للمشروع، وذلك من خلق البهجة والفرحة للمواطنين والمقيمين وعائلاتهم.

وبين السقاف في تصريح على هامش تدشين مشروع كونتينر بارك، بحضور حشد كبير من المواطنين والمقيمين لمشاهدة احتفالية افتتاح كأس العالم، أول من أمس، أن المشروع مستمر حتى نهاية بطولة مونديال كأس العالم المقام حالياً في قطر يوم 18 ديسمبر.

وقال إن فكرة المشروع تدفع للتمديد للشباب، لاعتقادنا بأن وجودهم في هذا المكان أمر جيد وداعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أمر فيه إفادة للمواطن والمقيم ويخلق أجواءً ترفيهية لأهل الكويت.

مدة الفعالية

وأشار إلى أن مدة الفعالية من المفترض أن تنتهي في 18 ديسمبر المقبل، إلا أننا سنقوم بالتمديد لأصحاب المشروع، لما لمسناه من حضور كبير وتفاعل مميز من الجمهور.

وأوضح أن التمديد لن يكون بشكل متواصل ولكن لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، كون المشروع من المعارض المؤقتة، لافتاً أن المشروعات السياحية تمنح الدعم اللوجستي والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الأرض لهم.

وعما إذا كانت الكويت تعاني من نقص في الأماكن الترفيهية، أشار السقاف إلى أن هناك بدائل لأماكن الترفيه، مبيناً أنه يتم دراسة وضع المناطق المهملة ونستهدف إحياء نشاطها مرة أخرى، حتى الأراضي يتم العمل على دراسة أوضاعها واستغلالها بشكل أفضل.

وقال: سيكون هناك رقابة على الأسعار من المشروعات السياحية، موضحاً أن أسعار دخول كونتينر بارك رمزية ولا تزيد عن دينار ونصف دينار.

وأضاف: نسعى لتوفير أماكن الترفيه لجميع الفئات المجتمعية في الكويت وأن لا تكون محتكرة من فئة دون أخرى.

وبين إن الديكورات الموجودة في المشروع لا يمكن الإبقاء عليها في المكان، لأن الأمر منوط بتصاريح من البلدية وجهات حكومية أخرى والفعالية غير دائمة وهي مؤقتة.

رزنامة ترفيه

ولفت أن المستهدف هو خلق رزنامة ترفيه للمشاريع كل شهر، حتى يمكن خلق الترفيه بشكل متواصل للمواطن والمقيم على حد سواء، وليس بالضرورة أن يكون المشروع إنشائياً ومتواجداً لفترة زمنية طويلة، وإنما نستهدف وجود فعاليات متجددة طوال العام، حتى لا يشعر المواطن والمقيم أن يكون هناك جمود.

وفي رده عن الخطة الاستراتيجية لشركة المشروعات السياحية وتطوراتها، أفاد السقاف أن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة السابق موجودة وقد يكون عليها بعض التعديلات وهو أمر لابد من دراسته في مجلس الإدارة، كما سنقوم بدراسته مع الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها المالك للشركة.

وبسؤاله عن تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجية للشركة، أوضح أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها سيتم تنفيذها بناءً على وضع الشركة حالياً وبعد الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار وهو الطريق الوحيد لتنفيذ تلك المشروعات.

الجزيرة الخضراء والأكوا بارك»

وعما إذا كانت هناك مشروعات سيتم افتتاحها قريباً، أوضح أنه يتم الاستعداد لافتتاح الجزيرة الخضراء، حيث سيتم إحياء مرفق الجزيرة الخضراء الذي عانى الإهمال في السابق.

وفيما يتعلق بعودة الأكوا بارك، اشار إلى أن المشروع مفتوح حالياً، ولكن الإشكالية أن المعدات كافة لم تصل إلى الآن، حيث تم تأجير المشروع في ديسمبر 2019، وبعد ذلك تفشى وباء الكورونا ولم يتمكن القائمون على المشروع من العمل، كما أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمدادات على مستوى العالم، وبالتالي فإن الجائحة وصعوبات الإمدادات يفرض علينا الوقوف بجانب المستثمرين وذلك من أجل تقديم أماكن ترفيهية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

وتفتح (كونتينر بارك) أبوابها يوميا من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل بموجب تذاكر بأسعار (شبه رمزية) تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل وحضور المباريات كافة والاستمتاع بجميع الألعاب والأنشطة الترفيهية.

وهناك منطقة لمشجعي كرة القدم لمتابعة البطولة الكروية الأهم على الاطلاق عبر أربع شاشات ضخمة موزعة في المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بطول 11 مترا وعرض 6 أمتار وهي الأكبر من نوعها في الكويت لبث المباريات. وتأسست شركة المشروعات السياحية عام 1976 كشركة مملوكة بالكامل للدولة

وتعنى بتشغيل وإدارة المرافق السياحية والترفيهية في البلاد.

