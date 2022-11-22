«وربة» وقَّع شراكة إستراتيجية مع «نبلز»

مال وأعمال

وقع بنك وربة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «نبلز»، تسعى لتصحيح معنى حياة الأطفال الصحية، وتهدف إلى توعية أولياء الأمور في احتياجات أطفالهم الغذائية، وتوفير الحلول الصحية، وبناء ثقافة صحية جديدة، تؤثر إيجاباً على حياتهم وصحتهم.

وتعقيباً على الشراكة الجديدة قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري أن توقيع «وربة» لهذه الاتفاقية يأتي ضمن دوره الكبير في المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالنشئ والأسرة وصحة تغذيتهم كما أنها جزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك، وانطلاقاً من إيمانه بأهمية خلق جيل واعٍ ومنتم إلى مجتمعه يحرص عل حياته الصحية، منوهاً بأن الاتفاقية تعكس سعي «وربة» المتواصل للعناية بصحة الأطفال والاهتمام بهم باعتبارهم حصاد المستقبل.

وأضاف المطيري أن بنك وربة مستمر في انتقاء أفضل الخبراء والمراكز في مختلف المجالات الصحية الذين يلاقون تطلعات عملائهم واحتياجاتهم على اختلافها، بما يتناسب مع أسلوب حياتهم.

وذكر المطيري أن بنك وربة يعتبر الأطفال ركيزة من ركائز المستقبل، مؤكداً على أن هذه الشراكة ستعمل على إنشاء مصطلح جديد للتغذية الصحية وتوعية وتثقيف أولياء الأمور في التغذية الصحية، إضافة إلى توفير وجبات صحية تجذب الأطفال وذات جودة عالية، وأن تجعل التغذية الصحية أولوية لدى الناس كافة.

وأشار المطيري إلى أن بنك وربة يسعى دائماً لتحقيق كل مايخدم المجتمع بجميع طوائفه وشرائحه وبإرشاد جيل واعٍ جداً من الناحية الصحية.

واختتم المطيري تصريحه بأنه يمكن لجميع عملاء بنك وربة التمتع بالخصومات المقدمة لأبنائهم عبر زيارة صفحات «نبلز» عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بهم بشكل مباشر، أو من خلال زيارتهم، مؤكداً الشراكة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته قال عمر اللوغاني – شريك مؤسس في شركة نبلز: «سعيدون جداً وفخورون بتعاوننا مع بنك وربة، وشاكرين إتاحته الفرصة لنا في هذه الشراكة الاستراتيجية وعرض منتجاتنا لعملائهم، وممتناً لدور البنك وتركه بصمة واضحة تجاه المسؤولية المجتمعية»، وأضاف اللوغاني: «إن فكرة الشركة هي الاهتمام بصحة الأطفال من الدرجة الأولى، وتوفير الغذاء المناسب لهم والذي يغطي احتياجهم اليومي»، مضيفاً» أن الهدف من وجود هذه الشركة هي توعية أولياء الأمور لصحة أبنائهم وتثقيفهم لمدى أهمية الأكل الصحي لعقل وجسم أطفالهم، وأيضاً توفير أفضل وأجود أنواع الطعام الذي يحبه الطفل وبطريقة صحية».

واختتم تصريحه بأنه يمكن لجميع عملاء بنك وربة التمتع بالخصومات المقدمة لأبنائهم عبر زيارة صفحات «نبلز» عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بهم بشكل مباشر، أو من خلال زيارتهم، مؤكداً الشراكة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.

علماً أن بنك وربة أطلق في وقت سابق تطبيق FAYEZ والذي يعنى بالمجال الرياضي والصحي من خلال تحفيز مستخدميه على ممارسة رياضة المشي ومتابعة تفاصيل الخطوات اليومية والأسبوعية والشهرية، مع تقديم العديد من المكافآت المالية والتحفيزية لمستخدميه، رغبةً من البنك بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على الصحة العامة.

