«المباني» تطلق أحدث مشاريعها لتطوير «صباح الأحمد - إس 3»

مال وأعمال

في إطار السعي نحو الازدهار والنمو على المدى الطويل، كشفت شركة «المباني» عن أحدث مشاريعها الاستثمارية في مدينة (صباح الأحمد- إس 3) والتي تقدر قيمته ب 26 مليون دينار كويتي، ويمتد على مساحة 40,121 متراً مربعاً في جنوب مدينة الكويت.

وقد أوضحت المباني أن المشروع متعدد الاستخدامات، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية لمكونات التجزئة 23,199 متراً مربعاً، وسيتألف من فندق، مجمع تجاري، بالإضافة إلى محلات تجارية، مطاعم ومقاهي، صالات سينما، سوبر ماركت، مناطق ترفيه عائلي، موقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 25.530 متراً مربعاً يمكن أن يستوعب 500 مركبة، إلى جانب المساحات الخضراء والمنتزهات، وستستغرق عمليات الإنشاء والتطوير ثلاث سنوات.

سوق تراثي وفندق عالمي

وعن المجمع التجاري الذي ستتضمنه مدينة (صباح الأحمد- إس 3)، فإنه سيحمل اسم «سوق صباح» ليعكس طابع السوق الكويتي، حيث ستستمد الهندسة المعمارية الخاصة به من التراث الكويتي التقليدي، كما سيتضمن السوق عدة مناطق سيكون لكل منها هوية خاصة بها لخلق شعور بالانتماء والتاريخ. أما الفندق الذي سيتم تطويره ضمن المشروع، فإنه سيكون تابعاً لعلامة هيلتون وورلد وايد ومن فئة الـ 3 نجوم، كما سيتضمن 110 غرف

وجهة جديدة بهوية معاصرة

وقد عملت شركة «المباني» منذ تأسيسها نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة، والتي بدورها تحفز الازدهار والنمو على المدى الطويل لدولة الكويت، ودعمها المستمر لخطة التنمية الوطنية، وهذا ما يمثله هذا المشروع المميز الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به للمناطق الحديثة، حيث سيجسد تطوير مدينة (صباح الأحمد- إس 3) رؤية مستقبلية لمشاريع التطوير في البلاد، وتعد وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة وتنسجم فيها أبرز عناصر البيئة الحضارية الملهمة. ومن الجدير بالذكر أن مدينة صباح الأحمد تقع على مسافة 35 كيلومتراً تقريباً جنوب مدينة الكويت، كما أنها تتميز بموقع مجاور للمناطق الصناعية الرئيسية في الكويت، حيث يستغرق الوصول لها من ميناء عبدالله والمنطقة الصناعية 25 دقيقة، كما يمكن الوصول لها من المناطق الزراعية والماشية الرئيسية خلال 35 دقيقة فقط، وحوالي 50 دقيقة من مدينة الكويت، و 45 دقيقة من مطار الكويت.

