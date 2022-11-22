«هكذا تعبر الكويت إلى المستقبل».. بتوقيع رضا السناري

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يشارك الزميل رضا السناري في معرض الكتاب الذي يقام في أرض المعارض بكتابه «هكذا تعبر الكويت إلى المستقبل».

ومن المقرر أن يقيم الزميل السناري حفل توقيعه على كتابه اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء في أرض المعارض بمشرف.

ويتضمن الكتاب لقاءات صحافية مع 20 شخصية متنوعة من رجالات أعمال ووزراء سابقين ونواب وشخصيات حكومية وأخرى معارضة، حيث وحدوا الأفكار واللغة في تقديم حلول طويلة الأجل لمواجهة التحديات التي تواجه الكويت اقتصادياً، فيما شمل الكتاب استبياناً غنياً بأرقام تحليلية محددة تلقي الضوء على «المعطلات» و«المعالجات».

