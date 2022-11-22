فرحتان عاشتهما نوال الكويتية وأميمة طالب في ليلة نسائية طربية بامتياز بموسم الرياض

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برعاية الهيئة العامة للترفيه قدمت شركة روتانا واحدة من اجمل حفلات «موسم الرياض» الطربية النسائية بامتياز لهذا العام، «قيثارة الخليج» نوال الكويتية والمطربة أميمة طالب، اللتان أعادا اغانيهما الجميلة، اشعلتا مسرح «محمد عبده ارينا» في «بوليفارد الرياض» بتقديمهما سويا دويتو «ما مات حبي لك للحين عايش» التي اطربت الجمهور الذي ملأ المكان.

وكان الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا في استقبال نوال الكويتية واميمة طالب عند وصول كل منهما الى الحفل، ومن ثم لقاءهما مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا الذين حملت اسئلتهم عبارات التقدير للمطربتين اللتين جاءتا الحفل وكل منهما تحمل بداخلها فرحة خاصة، حيث تزامن تاريخ الحفل مع مناسبة عيد ميلاد الفنانة نوال لذلك اخذ الجميع يبارك لها بما في ذلك زميلتها اميمة طالب التي هنأتها قائلة: «عيد ميلاد سعيد، احب في المناسبة القول اني واحدة من جمهور»ام حنين وان شاء الله دوما تطربنا بصوتها العذب ودوما هي في تألق».

في المقابل، تلقت اميمة طالب التهنئة من الاعلاميين على فرحتها بالبومها الجديد الذي صدر متزامنا مع الحفل ومن انتاج وتوزيع روتانا، وعنوانه (تركي، طارق محمد) ويتضمن 5 اغاني خليجية هي: (وش اخباره، بترجع، حبيب احد، اكذب نسيتك، اونتوراج).

وأحيت الفقرة الاولى من الحفل اميمة طالب، ومن البداية اعترفت للجمهور بأنها متوترة وانها مع هذا الجمهور ولدت من جديد.. مضيفة: «سعيدة بوجودي معكم على هذا المسرح العظيم مسرح «فنان العرب» محمد عبده، وشكرا لروتانا بيتي والمكان اللي احبه ودائما ادلع فيه.. وشكرا لهيئة الترفيه على وجودي معاكم». وفي فقرتها دعمت اميمة المنتخب السعودي الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2022 قائلة: كلنا نتمى التوفيق للمنتخب السعودي الاخضر، وغنت: «دربنا اخضر.. قلبنا اخضر.. فالنا اخضر.. كلنا الاخضر».

وجاءت الفقرة الثانية ومسك ختام الحفل مع المطربة نوال الكويتية التي استقبلت جمهورها باغنية «سعودي»، وتوجهت بالشكر للقائمين على موسم الرياض، مضيفة: «الشكر الكبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ (بوناصر) اللي نشط الحركة الموسيقية جدا جدا واشعل الحماس بين كل الفنانين وهذا شي وايد حلو ولصالحنا ولصالح الجمهور». ولان الحفل اتى متزامنا مع عيد ميلادها، اهدت نوال جمهورها في اليوم ذاته اغنية جديدة بعنوان «هديتي لكم»، في لفتة لجمهورها على مكانتهم الخاصة في قلبها.

في الختام وعند مغادرة نوال المسرح حرصت على ان تثني على ما شاهدته فيه من ابهار وتصاميم جديدة مثنية في ذلك على جهود الاستاذ سالم الهندي، قائلة: «ابو فواز» ما يمسك شي الا ويصير ذهب.

