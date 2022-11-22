برلنتي فؤاد انضمت لفريق عمل «رمضان كريم 2»

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انضمت الفنانة الشابة برلنتي فؤاد، إلى فريق عمل الجزء الثاني لمسلسل «رمضان كريم» الذي بدأ تصوير أولى مشاهده داخل استديو «الحارة الشعبية» في مدينة الشيخ زايد.

ويشارك في بطولة «رمضان كريم»، سيد رجب، سلوى عثمان، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، وإنتاج احمد السبكي، وتأليف احمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

من جانبها، أعربت «برلنتي» عن سعادتها للمشاركة في الجزء الثاني لمسلسل «رمضان كريم»، مشيرة إلى أنها فخورة بثقة المخرج سامح عبد العزيز في قدراتها التمثيلية لثالث مرة على التوالي بعد نجاحها في تجسيد الشخصيات التي أسندت لها سواء في: مسلسل «خيانة عهد» او «حرب أهلية» العام الماضي.

كما أوضحت أن «رمضان كريم» حقق نجاحاً كبيراً حين عُرض منذ خمس سنوات، متمنية أن تكون لبنة جديدة في بناء نجاح الجزء الثاني المقرر عرضه مارس 2023.

وكشفت «برلنتي» عن دورها خلال أحداث المسلسل فهي تقوم بتجسيد شخصية «ليلى» وهى فتاة شعبية تقيم داخل الحارة وتتعامل مع معظم أبطال العمل ومنهم: القديرة إنعام سالوسة والتي أصبح لها دور اكبر من الجزء الأول خلال الأحداث، إضافة إلى الفنانة سلوى محمد علي والتي تجسد شخصية «سعدية» أو «أم جمال» والذي يلعب دوره بالمسلسل الفنان الكوميدي كريم عفيفي.

