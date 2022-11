Top Movies

إضاءات

Black Panther: wakanda Forever فيلم آكشن ومغامرات ودراما. للمخرج رايان كوغلر. والنجوم مثل: شادويك جوسمان وتينوش هويرتا وليتشيارايت. Black Adam فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جومي كوليت سيرا، والنجوم مثل: دوين جونسون وسارة شاهي وبيرس برونستان. Ticket to Paradise فيلم كوميدي ورومانسي، للمخرج أول باركر، والنجوم مثل: جورج كلوني وسين لينش وجوليا روبرتس. Lyle' Lyle Crocodile فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج ويل سيبك، والنجوم مثل: شون مينيز وينسلو فيجلي وكونستانس وو. Smile فيلم رعب، للمخرج باركرفين، والنجوم مثل: سوزي باكون وكيتلين ساسي وجيسي آشر. Prey for the devil فيلم إثارة ورعب، للمخرج دانيال شتام، والنجوم مثل: جاكلين بايرز وكريستيان نافارو وفيرجينا مادسون. The Bamshees Of Inisherin فيلم كوميدي ودراما: للمخرج مارتن ماكدوناغ. والنجوم مثل: كولين فاريل وبريندان غليسون وكيري كوندون. One Piece Film: Red رسوم متحركة وأكشن ومغامرات. للمخرج غورو تاتبجوتشي. والنجوم مثل: آدو وكاوري نازوكا ومايومي تاناكا. Till فيلم سيرة ذاتية ودراما وتاريخي، للمخرج تشينوني تشوكو، والنجوم مثل: دانييل ديدويلر وجالين هول وروبي غولدجرغ. Tar فيلم دراما وموسيقى، للمخرج كود فيلد، والنجوم مثل: كيت بلانشيت ونعومي ميرلانت ونينا هوس.