الكويت: خفض إنتاج النفط «ذكي جداً» وليس دعماً لروسيا

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قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر، إن قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاج النفط في سبتمبر الماضي، ليس دعماً لروسيا في حربها على أوكرانيا بل من أجل دعم استقرار السوق.

وأوضح، خلال مشاركته في «حوار المنامة» بالبحرين، الليلة قبل الماضية، أن قرار التحالف كان «ذكياً جداً» من أجل مواجهة أي فوضى في الأسعار، وهو قائم على أرقام اقتصادية، لضمان استقرار الأسواق، مستنكراً الحديث المتكرر حول هذا الشأن.

وشدد الشيخ سالم الجابر على أن التحالف لديه مسؤولية تجاه المستهلكين والمنتجين، داعياً لعمل مشترك من أجل ضمان استقرار السوق.

من جهته، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، بدر الملا، أمس، «ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف «أوبك» زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم».

وأكد الوزير الملا، في تصريحات لـ«كونا»، حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.

وكان وزير الطاقة السعودي الأميرعبدالعزيز بن سلمان نفى بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بلاده تناقش حالياً مع منتجي تحالف «أوبك+» الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وأضاف أنه «لا يخفى على أحد أن «أوبك+» لا يناقش أي قرارات قبل أجتماعاته، علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل التحالف سيستمر حتى نهاية عام «2023».

وتابع وزير الطاقة السعودي، إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل».

وفي ذات الاطار، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ملتزمة بهدف «أوبك+» لتحقيق التوازن في سوق النفط وستدعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.

وقال الوزير على «تويتر»: «الإمارات تنفي دخولها في أي نقاش مع أعضاء آخرين في «أوبك+» لتغيير الاتفاقية الأخيرة التي تظل سارية حتى نهاية عام 2023».

وأضاف المزروعي «نظل ملتزمين بهدف «أوبك+» تحقيق التوازن في سوق النفط وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف».

ومن المقرر أن يجتمع تحالف «أوبك+» نهاية الشهر الحالي، للنظر في إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغوط أميركية متواصلة لرفع الإنتاج.

وخفض التحالف إنتاجه اليومي بمقدار مليوني برميل يومياً، منذ مطلع الشهر الحالي، في محاولة لضبط السوق وإعادة التوازن بين العرض والطلب.

