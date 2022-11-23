الناهض: تشجيع ودعم الصناعات التقنية

مال وأعمال

قام وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض باستقبال وفد عسكري من كلية الدفاع الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وضم الوفد الاماراتي عددا من الشخصيات الاقتصادية والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الامارات للاطلاع على تجارب الكويت في هذه المجالات.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وافتتح الوفد الاماراتي اللقاء بالاستفسار عن ابرز الأهداف والتحديات التي تواجه وزارة التجارة في الفترة الحالية.

وأفاد وزير التجارة بأن هدف الوزارة الحالي والمستقبلي تحسين بيئة الأعمال والعمل على ضمان توافر السلع الأساسية ومراقبة اسعارها والاهتمام بالجانب الصناعي والصناعات التي تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والدوائي على وجه الخصوص.

وعن خطط الكويت في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اول ورئيسي للدخل افاد الناهض بأن الكويت تولي اهتماما خاصا بتشجيع ودعم الصناعات عالية التقنية الصديقة للبيئة.

ومن هذا المنطلق تم الثناء على دور هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية في توفير وخلق الفرص واتاحة المناخ المناسب للمستثمر الخارجي.

