«الكويتية» وقّعت عقداً لإنشاء مبنى تجاري واستثماري

مال وأعمال

وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية عقد استلام ارض برج الكويتية السابق الواقع على تقاطع شارع فهد السالم وشارع عبدالعزيز الصقر (الهلالي سابقاً).

وعلى هامش حفل التوقيع قال رئيس مجلس الادارة الكابتن علي محمد الدخان «يسعدنا اليوم ان نعلن عن توقيع عقد استلام ارض برج الكويتية السابق الذي شُيِد في عام 1973 وتم هدمه في عام 2015 وذلك بغرض انشاء برج تجاري جديد يليق بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية وفي هذا المكان الاستراتيجي من قلب العاصمة وضمن عقود بي او تي».

وأضاف كابتن الدخان «كما يسعدنا ايضاً في مجلس ادارة الشركة ان نؤكد على حرصنا التام بأن يكون هذا الصرح مطابقا لأعلى المواصفات الفنية العالمية للبناء، مع توفير المبنى بأحدث وسائل التكنولوجيا صديقة البيئة والتي تسهم وتساعد في تنفيذ وتطوير خطتنا للمستقبل. وعليه سيتم انشاء برج تجاري يضم مكاتب الادارة ومكاتب لحجز واصدار التذاكر ومكاتب لتقديم خدمات متخصصة (تذاكر حكومية - تذاكر للعلاج بالخارج.. الخ) وأنشطة الشركة الأخرى».

وتقدم كابتن الدخان بجزيل الشكر ووافر الامتنان والعرفان الى كل من ساهم وكان له دور فعال وبارز في اتمام توقيع هذا العقد ليعيد لنا الفرصة لانشاء برج شركة الخطوط الجوية الكويتية وفي موقعه الاستراتيجي السابق في قلب العاصمة.

وأكد كابتن الدخان على ان الناقل الوطني لدولة الكويت يولي اهتماماً بالغاً بتجهيز كوادره الوطنية لحمل راية النجاح التي صاحبته أخيراً، كما اننا في مجلس الادارة نسعى بشكل حثيث الى تعيين الكويتيين ذوي الكفاءة العالية، حيث سنقوم ببذل كل الجهود الممكنة من تخطيط وترتيب لتحقيق هذا الهدف، والذي يكمن في الوصول الى شركة وطنية متكاملة تذخر بأبنائها المؤهلين في عالم الطيران ومن كل جوانبه.

واختتم كابتن الدخان كلمته قائلاً: «لا يخفى على احد بأن الخطوط الجوية الكويتية استطاعت ان تعود مرة اخرى الى الواجهة بسواعد ابنائها المخلصين، ونعاهدكم بتقديم خدمات متميزة لعملائنا الكرام تعد الأرقى والأفضل في المنطقة ووفق افضل المعايير المتطوّرة التي تتواكب مع احدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي العالمي.

