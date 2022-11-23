«صندوق النقد»: التنوع الاقتصادي ضرورة لدول الخليج

مال وأعمال

نظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي فعالية رفيعة المستوى حول موضوع تحديات وخيارات السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد انعقدت الفعالية التي جمعت بين الحضور الشخصي في مقر الصندوق العربي في الكويت، والافتراضي بانضمام بعض المشاركين من بلدان المنطقة والمقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.

وقد ترأس جلسة المناقشات وأدارها باولو دروموند، مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، حيث القى الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن المركز، وأشار ان هذه الفعالية تهدف الى خلق حوار مفتوح حول التحديات الاقتصادية المتطورة والمفاضلات التي يقررها صناع السياسات في البلدان العربية. وكان المتحدث الرئيسي هو مسعود احمد، رئيس مركز التنمية العالمية في واشنطن العاصمة، بينما ضمت هيئة المتحدثين كلا من: زين زيدان، نائب مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وكارين يونغ، باحث اول في جامعة كولومبيا، ومحمد الاحول، كبير الاقتصاديين في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وابراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية.

وقد ركز باولو دروموند كمدير للفعالية على اهمية الفهم الشامل للسياق الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على البلدان العربية التي تتسم بالتنوع الكبير، فهي تضم بلداناً غنية بالموارد الطبيعية، وأخرى متوسطة الدخل، وأسواقاً صاعدة، وكذلك بلدان منخفضة الدخل وهشة ومتأثرة بالصراعات.

وأثناء القاء الكلمة الرئيسة، عبر مسعود احمد عن رؤيته للبيئة الاقتصادية العالمية، التي تقدم سياقاً لقرارات السياسات الاقتصادية التي ستحتاج بلدان المنطقة لاتخاذها، كما ركز على اجماع آراء المؤسسات العالمية وقادة الرأي الاقتصادي على المشهد القاتم للأوضاع الاقتصادية العالمية في اعقاب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت في واشنطن الشهر الماضي.

واستعرض زين زيدان احدث تقارير آفاق الاقتصاد الاقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث استهل عرضه بشرح كيف القت الظروف العالمية المتداعية بظلالها على الآفاق الاقتصادية للمنطقة وسط تصاعد المخاطر. كما القى الضوء على الانكشافات الاضافية، سواءً انكشافات المالية العامة او الانكشافات الخارجية، التي تواجهها الأسواق الصاعدة في المنطقة، والسياسات ذات الأولوية، ومجهودات الصندوق الجارية لدعم بلدان المنطقة.

واستناداً الى السياق العالمي الذي طرحه مسعود احمد وآفاق الاقتصاد الاقليمي التي استعرضها زين زيدان، القت كارين يونغ الضوء على التحديات المستقبلية لاستقرار الاقتصاد الكلي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، ولا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد ركزت في حديثها على المخاطر والفرص الجديدة للنمو الاقتصادي وجهود التنويع الاقتصادي في هذه المجموعة من البلدان، وتطرقت الى التقدم الذي احرزته المنطقة وبلدان مجلس التعاون على صعيد سياسات المناخ.

وفي كلمته، اوضح محمد الاحول التفاوت بين البلدان متوسطة الدخل والأسواق الصاعدة في المنطقة في خضم سياق التحديات الاقتصادية، بما يشمل المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة، وأشار الى اولويات السياسات الرئيسة في تلك المجموعات من البلدان.

وقد تحدث ابراهيم البدوي حول انكشافات البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، حيث ارتفعت نسب الديون، وانهار الاقتصاد، وازداد الاعتماد على استيراد الأغذية، وظل دعم اسعار السلع الأساسية مطبقاَ. وأوضح باختصار عناصر العقد الاجتماعي الجديد وأهمية تعبئة الدعم اللازم لاجراء الاصلاحات الاقتصادية.

وبعد الاستماع للمتحدثين، بدأت المناقشات مع الحاضرين شخصياً وافتراضياً، الذين جمعوا بين القطاع العام، وقطاع الصيرفة والأعمال، والجهات الأكاديمية، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني.

وختاماً، تقدم باولو دروموند بالشكر للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على التنظيم المشترك لهذه الفعالية مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، كما اثنى على المتحدثين والحضور الكريم لاضافاتهم المستنيرة للمناقشات.

