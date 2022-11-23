«الجزيرة» أطلقت أول خط طيران بين الشرق الأوسط وتركستان

مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة عن اطلاقها خط رحلات ثانٍ جديد الى كازاخستان وتحديداً الى مدينة تركستان الجنوبية، حيث ستقوم الشركة بتسيير الرحلات بواقع رحلتين اسبوعية لربط الحجاج والسياح للمرة الأولى برحلات مباشرة مع الشرق الأوسط وخدمة الطلب المتزايد على السياحة الدينية والثقافية.

وستبدأ الشركة بتسيير الرحلات يوم 3 ديسمبر لتغادر من الكويت يومي الاثنين والسبت، بينما تكون رحلات العودة من تركستان في صباح اليوم التالي. وتصل جميع الرحلات الى مطار حضرة السلطان الدولي (HAS).

وبمناسبة هذا الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «سعيدون بمواصلة توسعنا لتلبية الطلب الكبير الذي نشهده من بلاد رابطة الدول المستقلة للسفر الى الشرق الأوسط، وبالذات الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج اذ توفر طيران الجزيرة رحلات منتظمة تربطهم مع المدينة المنورة وجدّة والطائف. كما ان مدينة تركستان جاذبة للسياحة الدينية وستوفر هذه الرحلات خط ربط مناسبا للمسافرين عبر شبكة وجهاتنا».

مدينة تركستان هي المركز الاداري لمنطقة تركستان في كازاخستان وتقع بالقرب من نهر سير داريا او كما يُعرف ايضاً باسم نهر سيحون. اما مطار حضرة السلطان الدولي، فهو مطار جديد تم افتتاحه في عام 2020 وتصل طاقته الى ثلاثة ملايين مسافر سنوياً.

