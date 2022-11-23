«KIB تكافل» تدعم شباب الكويت في سباق «هانكوك»

مال وأعمال

في إطار سعيها المتواصل والمستمر لدعم فئات المجتمع كافة في مختلف الأنشطة بشكل عام والرياضية منها بشكل خاص، عقدت شركة «الدولي للتأمين التكافلي» «KIB تكافل» اتفاقاً لرعاية المتسابقين محمد جمال الكاظمي وزيد عبد المجيد أشكناني وأحمد محمد الغانم لبطولة سباق هانكوك الكويت «12H HANKOOK KUWAIT» الدولية والتي تقام للمرة الأولى في الكويت بمشاركة ما يقارب من 100 متسابق من حوالي 40 دولة حول العالم.

سباق عالمي

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB تكافل» الدكتور أسامة بوخمسين عن سعادته البالغة بدعم الشركة للشباب الكويتي، مضيفاً: سعيدون للغاية بإقامة هذا السباق على أرض الكويت باعتباره سباقاً عالمياً.

وبين بوخمسين أن دعم ورعاية «KIB تكافل» لمثل تلك السباقات، وارتباطها بشراكات محلية وعالمية يجسد فلسفة واستراتيجية الشركة الرامية لتعزيز دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتقديم كل ما هو متميز ومتنوع في هذا المجال لجميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الشركة فخورة بدعم ورعاية شباب الكويت، ممثلاً في أحمد محمد الغانم وزيد عبد المجيد أشكناني ومحمد جمال الكاظمي المشاركين في هذا السباق العالمي، مبدياً تفاؤله بحصد المتسابقين مراكز متقدمة في هذا السباق .

وأضاف أن شركة «KIB تكافل» ستكون دائماً داعمة للشباب الكويتي باعتباره العمود الفقري لتحقيق أي تقدم في المجتمع.

بدوره، أشاد المتسابق أحمد محمد الغانم المتسابق في فريق الكويت بالبطولة التي ستقام في حلبة الكويت يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، بمشاركة واسعة من عدة دول على المستوى العالمي. وتمنى الغانم تحقيق مركز متقدم في البطولة التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية بين المتسابقين.

ولفت المتسابق زيد عبد المجيد أشكناني إلى أن المشاركة مهمة للغاية، باعتباره أول سباق عالمي في الكويت، كما أن الفريق يضم متسابقين كويتيين فقط، كما أننا متفائلون بدعم ورعاية شركة «KIB تكافل»، موضحاً أن الفريق هو الوحيد في المسابقة الذي يتكون أعضاؤه كافة من كويتيين فقط.

من جانبه، أوضح المتسابق محمد جمال الكاظمي، أن دعم ورعاية «KIB تكافل» لفريق «KCM» هو بمثابة تشجيع للفريق، قائلاً: نتمنى الوصول لمراكز متقدمة في السباق ورفع راية الكويت خلال البطولة.

شكر وثناء

وتقدم مدير الفريق سعود الصراف بالشكر على دعم أبطال الفريق من شباب الكويت من إحدى أكبر شركات القطاع الخاص وهي شركة «KIB تكافل»، موضحاً أن هذا الدعم سينعكس إيجاباً على مسيرة الفريق في البطولة.

وبين أن البطولة تمتد على مدى 12 ساعة متواصلة، ولدينا 3 متسابقين يتم تغييرهم كل ساعة تقريباً بنفس السيارة. وبين أن هذا الحدث الرياضي يحدث للمرة الأولى في الكويت.

وأوضح أن عدد الفرق المشاركة يصل إلى 28 فريقاً مشاركاً، مبيناً أننا الفريق الكويتي الوحيد المكون من 3 متسابقين كويتيين في البطولة. وأشار إلى أن هناك ما بين 30 إلى 40 دولة مشاركة في البطولة، بعدد يتجاوز 100 متسابق تقريباً من تلك الدول كافة.

أحداث رياضية

أشار الرئيس التنفيذي في شركة KIB تكافل فادي نبيه الخطيب إلى أننا سعيدون للغاية في دعم الشباب الذي يرفع علم الكويتي في نشاط رياضي عالمي أو إقليمي، مبيناً أن الدعم والرعاية للفريق المشارك في البطولة يعكس حرص الشركة الدائم على تأدية دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية وهذا واجبنا ونحن سعيدون به، متمنين التوفيق للفريق وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة.

وبيّن الخطيب أن الشركة ساهمت من قبل في ماراثون رياضي، وتدعم الآن الشباب الكويتي المشارك في بطولة السباق الدولية، مبدياً استعداد الشركة لدعم ورعاية الأنشطة التي تخدم المجتمع بكل مكوناته. وشدد على أن الأحداث الرياضية كافة التي ترفع اسم الكويت عالياً سنكون جزءاً منها على الدوام.

وبدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في شركة «KIB تكافل» عبد الرحمن العطار ان الشركة فخورة بدعم ورعاية شباب الكويت المشاركين في تلك البطولة العالمية، مبيناً أن الشركة ستقوم بتوزيع الهدايا على عملاء الشركة، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين الشركة والعملاء المميزين. وأشار إلى أن توزيع الهدايا مستمر خلال يومي السباق في الأول والثاني من ديسمبر 2022.

وأوضح العطار أن الشركة مستمرة في تقديم الدعم والرعاية لجميع الفعاليات التي تخدم فئات المجتمع، مع الاهتمام بشكل خاص بالفعاليات الشبابية باعتبارهم قوة فاعلة في المجتمع.

