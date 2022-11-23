«الوطني».. «جاهزون للمستقبل»

مال وأعمال

تواصل الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني ومن خلال ذراعها التدريبية المتمثلة في إدارة التدريب والتطوير العمل عن كثب لرفع كفاءة موظفي المجموعة من خلال إحداث تطوير شامل ومستمر في البرامج والمنظومة التدريبية للوطني، وفي سبيل ذلك دشنت إدارة التدريب والتطوير منهجية جديدة ترفع شعار «جاهزون للمستقبل» وذلك لمواكبة مسيرة النمو الرقمي المتسارع التي ينفذها البنك.

تتضمن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الجديدة تحسين تجربة الموظف الشاملة في التعلم من خلال العمل على أكثر من صعيد وبالتعاون مع أكثر من جهة من بينها الجهات التنظيمية لتحديد أولويات التدريب التي تطور موظفي البنك كما تهدف أيضًا إلى الاستفادة من التكنولوجيا لجعل التعلم الإلكتروني أكثر جاذبية والتخطيط لتخصيص تدريب أكثر فعالية لمجموعات الموظفين في جميع فروع البنك المنتشرة حول العالم.

وبالنظر إلى الاحتياجات المتغيرة لموظفي المجموعة، فإن عروض إدارة التدريب تتطور باستمرار، عبر إضافة فرص تعليمية جديدة تعزز ثقافة عمل منفتحة، بما في ذلك عرض مصمم لتمكين القادة من خلق مناخ يشجع الموظفين على الابتكار والابداع. كما تشمل الفرص التعليمية الجديدة مجالات التركيز الإضافية والمتمثلة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية وتعلم الآلة.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة الوطني أحمد درويش: «نحن فخورون في الموارد البشرية للمجموعة بالنجاح الكبير الذي حققته «ثقافة التعلم المستمر» التي أرسيناها خلال السنوات الماضية لمساعدة موظفينا على التطور مهنيًا وشخصيًا والتقدم في مسيرتهم الوظيفية، فقد جعلنا التعلم عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الموظفين لدينا حيث نسعى جاهدين لخلق تجربة تعلم جذابة وشخصية ومتنوعة في متناول جميع الموظفين وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية».

وأوضح درويش أن الموارد البشرية للمجموعة ممثلة في إدارة التدريب والتطوير تعمل وبشكل دائم على إحداث تطوير شامل ومستمر في البرامج والمنظومة التدريبية لمواكبة مسيرة النمو الرقمي المتسارع التي ينفذها البنك.

