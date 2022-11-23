«الأهلي المتحد» يرعى بطولة دوري البادل للشباب

مال وأعمال

في إطار اهتمامه المعروف بتشجيع الرياضة والرياضيين، أعلن البنك الاهلي المتحد عن مشاركته في رعاية بطولة دوري البادل المقام في الكويت في الفترة من الأول حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث تستمر المباريات بشكل يومي في ملعب البادل، ويحضر المباراة الافتتاحية لهذه البطولة عدد من أشهر لاعبي البادل من دولة أسبانيا، بالإضافة إلى باقة من أبرز لاعبي البادل سواء من داخل الكويت أو من دول مختلفة. تأتي هذه الرعاية ضمن سياسة البنك الأهلي المتحد لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، ومن بينها رياضة البادل التي تحظى بشعبية على المُستوى المحلي، والإقليمي والعالمي. وتعليقا على رعاية البنك لهذه البطولة، أفادت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الاهلي المتحد فاتن التميمي «نحرص دائما على دعم الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع الأنشطة الرياضية وتعمل على أن يكتسب الشباب من المهتمين بالنشاط الرياضي المزيد من الخبرات والقدرات اللازمة ليكونوا قادرين على تحقيق نجاحات مُشرفة باسم دولة الكويت». وعبّرت التميمي عن سعادتها بأن يكون البنك الأهلي المتحد من أكبر داعمي الأنشطة الرياضية في الكويت، وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد لا يألو جهداً في المشاركة في دعم مختلف الألعاب الرياضية من خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية الذى يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات الشباب ومساعدته على تطوير مهاراته، وخاصة في المجال الرياضي الذي يستحوذ على اهتمام فئة كبيرة من الشباب من مختلف الأعمار.

