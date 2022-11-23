«كامكو إنفست» تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

مال وأعمال

انضمت كامكو إنفست، إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي منصة قيادة تطوعية لتطوير وتنفيذ والكشف عن ممارسات الأعمال المسؤولة.

أسس الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2000 لدعم مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وقيمها من خلال ممارسات الشركات المسؤولة. فعلى مدى عقدين من الزمن، نما عدد المشاركين في هذا الاتفاق إلى أكثر من 17,000 شركة و 4,000 مؤسسة متواجدة في أكثر من 177 دولة. إنها دعوة للشركات في كل مكان لمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة المقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم أهداف الأمم المتحدة وقضاياها الواردة في أهداف التنمية المستدامة.

وعلق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي في كامكو إنفست قائلاً: يتماشى انضمامنا إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مع جهود كامكو إنفست لتعزيز نموذج أعمالها من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في عملياتها. التزامنا بهذا الاتفاق ينبع من إيماننا بمبادئه العشرة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من قيمنا الأساسية. هذه هي المبادرة الثانية من قبل الأمم المتحدة التي تلتزم بها كامكو إنفست، بعد التزامنا العام الماضي بمبادئ تمكين المرأة.»

وختم صرخوه: «يعد تطوير بيئة أعمال مستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية خلق القيمة في «كامكو إنفست». فقد أصبحت الاستدامة جزءاً رئيسياً من أعمالنا، مما يؤثر بشكل إيجابي على طريقتنا بالعمل وتفاعلنا مع البيئة والمجتمع وموظفينا».

من جهتها، قالت السيدة / رابعة حسين مكي الجمعة مستشار اول مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة في الكويت و مدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة،: «نرحب بانضمام «كامكو إنفست» إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة كأول شركة من قطاع الخدمات المالية في الكويت ونتطلع إلى انضمام المزيد من الشركات إلى هذه المبادرة والالتزام بمبادئها في جهودنا للمساهمة في جعل الكويت والعالم مكاناً أفضل للعيش».

ساهمت سياسة الاستدامة التي تتبعها كامكو إنفست في تقديم خدمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. تتضح هذه الممارسة في الجهود التي تبذلها الشركة لتكون أكثر شفافية وذات مستوى عالٍ من أخلاقيات العمل والأهم من ذلك، خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وخلال السنوات الماضية، اتخذت «كامكو إنفست» خطوات كبيرة نحو قضايا متعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عدد من المبادرات. فقد عملت الشركة بالتأثير إيجاباً على البيئة وطرحت منصات رقمية تعزز تجربة العميل وتحسن من العمليات الداخلية. ومن منظور اجتماعي، تساهم الشركة بشكل متزايد في مجالات الصحة والرفاهية وتمكين الشباب والنساء فضلاً عن التعليم ونشر الثقافة المالية.

أما فيما يتعلق بالحوكمة، فقد استمرت «كامكو إنفست» في تنفيذ إطار عمل قوي يوائم أعمالها مع أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية. وضمن هذا النهج الالتزام والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها التي تؤثر على الأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال المراجعة الدؤوبة والمستمرة، تلتزم الشركة بجميع التطورات والتعديلات التنظيمية في أسرع وقت ممكن.

