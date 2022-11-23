«ستاندرد آند بورز» منحت «بوبيان» أعلى التصنيفات الائتمانية في الكويت

مال وأعمال

حقق بنك «بوبيان» خطوة جديدة نحو المزيد من الإنجازات مع اقتراب العام الحالي من النهاية بحصوله على ترقية جديدة من وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية والتي رفعت التصنيف الائتماني للبنك طويل الأجل إلىA وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع الائتماني المستقل إلى + BBB.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «بحمدالله ونحن نقترب من نهاية عام آخر في مسيرتنا حققنا هذا الإنجاز وهذه الخطوة المهمة وهو تأكيد على نجاحنا في تحقيق التوازن المطلوب بين التوسع ونمو الاعمال محلياً وخارجياً وتحقيق الربحية الجيدة».

وأضاف ان رفع التصنيف الائتمانى على الرغم من حالة عدم اليقين التى تشهدها التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة العوامل الجيوسياسية ومعدلات التضخم إنما يعكس قوتنا فى الخدمات المصرفية وقدرتنا على تحقيق نمو متوازن مع المحافظة على جودة الأصول وهو كما تشير الوكالة العريقة يعزز قدرتنا على الحفاظ على رأس مال قوي.

ويضع الرفع الأخير بوبيان في صدارة البنوك المحلية المصنفة من قبل وكالة ستاندرد آند بور الائتمانية وفى صدارة البنوك الإسلامية كافة فى الكويت والثاني على مستوى البنوك المحلية كافة المصنفة من قبل الوكالتين الاخريين موديز وفيتش وهو أمر يزيد من التحديات أمامنا ويجعلنا مصممين أكثر على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

وتوقعت الوكالة أن يعمل النمو المتوازن والارباح الجيدة ومعدل توزيعات الأرباح على مساعدة البنك على الحفاظ على رأس مال قوي وان يحافظ البنك على مؤشرات جودة الأصول في مستوياتها الحالية على الرغم من النمو المتوقع محلياً وخارجياً.

ويعتبر رفع التصنيف الائتمانى لبنك بوبيان من مؤسسات التصنيف العالمية هو الثانى خلال عام 2022 بعد رفع وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل من A3 إلى A2 ورفع تصنيف التقييم الائتماني الأساسي من ba1 إلى baa3 خلال الربع الثانى من العام الحالى ليعكس رؤيتهم للعلامة التجارية المحلية المتنامية للبنك على صعيد كل من خدمات الأفراد والشركات، مما يدعم ربحيته القوية المتكررة والجودة القوية لأصوله ومصداته الرأسمالية في ظل زيادة رأس المال بالإضافة إلى مصادر تمويله المستقرة.

