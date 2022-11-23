«KIB» يرعى الموسم الجديد من مهرجات «Food Buzz»

مال وأعمال

لموسمه السادس على التوالي، يعود مهرجان «Food Buzz» لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة والمتوسطة الكويتية في 2022، لتعود معه مشاركات بنك الكويت الدولي «KIB» المجتمعية، في تعاون يتجدد للسنة الثانية على التوالي برعاية ذهبية من البنك. وتأتي هذه الشراكة في اطار جهود البنك في رعاية ودعم المشاريع الكويتية وأصحاب الأعمال من الشباب.

وحيث إنه من المقرر أن يمتد «Food Buzz» لأربعة أشهر متوالية - من نوفمبر الحالي وحتى فبراير 2023 - بفعالية في أواخر كل شهر في مواقع حيوية، أكّد KIB من ناحيته على التواجد بصورة فعلية في كل دورة كما في الأعوام السابقة، في مبادرة ضمن مسؤوليته الاجتماعية، هدفها الرئيسي هو تعزيز الحضور المشارك في المهرجان وزيادة نسبة التفاعل معه من قبل الزوار، بما يصب في دعم مشروعات المبادرين المشاركة في المهرجان، وتشجيع المواهب الكويتية القائمة عليها.

وفي كلمة من مروة معرفي، مساعد مدير - إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في «KIB»، بهذه المناسبة، قالت: «يسعدنا تجديد هذا التعاون المثمر مع شركة «Food Buzz» وللمرة الثانية على التوالي، والذي يأتي كل عام برؤية موحدة وطموح مشترك نحو تنمية مستدامة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، متطلعين في هذا الموسم إلى أعلى نسبة مشاركة من المبادرين وتفاعل أكبر من قبل الزوار، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون، الذي يسرنا أيضاً أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم من الطرفين في إنجاحه ليستمر طوال هذه الأعوام، كما نشيد بالجهود التي بذلت من جميع الجهات المعنية، ليواصل هذا المهرجان إنجازاته، موسم تلو الآخر».

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «FoodBuzz» حمد الراشد، عن فخره بإطلاق موسم جديد من هذا المهرجان، وهو السادس على التوالي منذ عام 2016، كما عبر عن تقديره للشراكة التي جمعت بينه وبين «KIB»، والتي استمرت لأعوام متواصلة ليحقق كل من طرفيها أهدافه التنموية من المهرجان، لافتاً إلى الإقبال غير المسبوق الذي شهده طيلة سنواته من قبل المشاركين من رواد المشاريع وكذلك الزائرين، ما دل على نجاحه في احتضان الأفكار الإبداعية، وخلق وسط ريادي بمناخ مجتمعي حيوي، في تجربة تنموية أسهمت بدفع طموحات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت. الجدير بالذكر بأن «KIB» يواصل جهوده في دعم المبادرين وتشجيع الطاقات والمواهب الكويتية، متبنياً أفكارهم ومشاريعهم الريادية، من خلال سلسلة من المبادرات المتنوعة، التي تعزز من رفع مستوى الوعي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورهم في الابتكار وتنويع مصادر الدخل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلاد.

