القاطي: «ضمان» تمتلك رؤية ريادية

مال وأعمال

رعت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» ماراثون طب العائلة 2022 الذي نظمته رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية بدعم من الجمعية الطبية الكويتية، وذلك ضمن سياستها بدعم الأنشطة الصحية والمجتمعية، ومن خلال التعاون مع مختلف جمعيات النفع العام.

وفي هذا السياق قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق شعاع القاطي «تحرص شركة ضمان على دعم أنشطة الجمعيات والمنظمات الطبية على وجه الخصوص انطلاقاً من اهتمامها بدعم العاملين في القطاع الصحي والطبي في الكويت، وتشجيعاً ودعماً للصحة البدنية والنفسية للعاملين والطلبة في المجال الطبي. كما أن مثل هذه المشاركة تأتي تعبيراً عن إيمان ضمان برعاية القضايا الاجتماعية ودعم المنظمات والجمعيات غير الربحية التي تعمل من أجل تطوير المجتمع».

وأضافت القاطي أن مثل هذه الأنشطة تساعد في إطلاق العاملين في القطاع الطبي لطاقاتهم والتنفيس عن ضغوط العمل اليومية والتقليل من فرص الاحتراق الوظيفي، مما يؤدي إلى تعزيز إنتاجيتهم ويشجعهم على ممارسة المسؤولية الاجتماعية بين أوساط المجتمع الكويتي كافة.

