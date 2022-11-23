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مال وأعمال

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تعثر الدولار يقود الذهب للارتفاع


سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات المبكرة مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر، بحثا عن توجيهات بشأن رفع معدلات الفائدة في المستقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1745.13 دولارا للأونصة. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1746.00 دولارا. وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين. وتوقف صعود الدولار أمس الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.


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