موسى: السيارات الكهربائية قادمة لا محالة في 2040

مال وأعمال

أكد مدير المبيعات في شركة الملا وبهبهاني للسيارات جورج موسى أن السيارات الكهربائية قادمة لا محالة، موضحاً أن توقيت تواجدها غير مؤكد بنسبة 100 بالمئة. وأشار موسى في حوار أجرته معه «النهار» إلى أن التوقعات حول انتشار السيارات الكهربائية تتراوح بين عامي 2025 و2040 وقد تكون عام 2030، مؤكداً أنها «قادمة».

وأبدى موسى تساؤلاً عما إذا كان العالم قادراً على توفير المتطلبات الكبيرة للسيارات الكهربائية، سواءً من البطاريات الليثوم والرقائق؟.

وأوضح أن الطلب على السيارات ارتفع كثيراً، مع تعافي العالم من جائحة كورونا والذي تزامن مع وجود نقص أو قلة في عمليات التصنيع للسيارات، الأمر الذي أثر كثيراً على السوق بشكل كبير.

ودلل موسى على حديثه بالقول إن بعض الشركات العالمية أعلنت، عن توقف ما بين 20 إلى 50% من التصنيع، كما تأثر سوق المستعمل نظراً لقلة عدد السيارات الجديدة. ومن الممكن أن يأخذ التعافي من هذا الوضع 3 سنوات كما يستمر النقص حتى عام 2024، ولفت الى ان وكالة الملا وبهبهاني لديها أحدث الأنواع من السيارات مثل دودج، جيب، رام، كرايسلر، فيات، وألفا روميو وأبارث، كما يتم الاتفاق مع المركز الإقليمي علي السيارات المطلوبة بالمواصفات والأسعار المطلوبة ويتم عمل مخطط أول السنة ونقوم بتحديد احتياجات العملاء والعمل على التكيف معها. كما أن لدينا موديلات متنوعة جديدة من من جيب مثل والرنجلر والجراند شيروكي الجديد كلياً وحول السوق الكويتي، أفاد الموسى أنه مستقر، وهو سوق تنافسي، حيث يبيع في السنة الواحدة 100 ألف سيارة وتتوزع حسب طلبات السوق وكل وكالة لها حصة من السوق، وهناك أنواع مختلفة من السيارات تتواجد في السوق الكويتي وتزيد حصتها مثل السيارات الصينية، كما أن التنافس قائم بين الوكالات المختلفة والقدرة على قراءة السوق واحتياجات العملاء والتكيف معها أمر على درجة كبيرة من الأهمية ولابد من التوجه نحو احتياجات العملاء.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? بداية، نود إلقاء الضوء على وضع سوق السيارات بعد انتهاء جائحة كورونا؟

? دعنا في البداية، نتحدث عن وضع سوق السيارات عالمياً،بعد انتهاء فترات الإغلاق وعودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل الأزمة، حيث قام وكلاء السيارات بتخزين السيارات الزائدة عن الحاجة خلال الجائحة، وبعد إنتهاء الكورونا، وفتح السوق أصبح هناك فائض في الأعداد المخزنة من السيارات. وهذا الفائض وجد عند الوكالات كافة والأمر الذي ساعد على تلبية احتياجات السوق خلال فترة ما بعد الجائحة. وفي هذه الفترة كان التصنيع أكثر من الطلب وكان هناك تنافس وعروض من كافة الوكالات والشركات لكن الوضع تغير جذرياً في الوقت الراهن مع تراجع التصنيع واستمرار وتيرة الطلب على ما هي عليه.

? هل كان هناك نقص في صناعة الشرائح والرقائق الالكترونية؟

? بالتأكيد، فقد تزامن مع زيادة المنافسة والعروض، ظهور نقص شديد في صناعة الشرائح والرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وهو ما أدى إلى تعطيل عمليات التصنيع بنسب كبيرة وذلك نتيجة للعمل الكترونيا في دول العالم كافة سواء على مستوى المؤسسات أو الشركات أو التعليم مما ادى الى طلب كثير على الرقائق والشرائح الاكترونية في السوق وهو ما نتج عنه نقص في الشرائح المستخدم في السيارات.

? هل واكب قلة التصنيع تراجع مستويات الطلب على السيارات؟

? بعد تعافي العالم من جائحة كورونا، أصبح الطلب على السيارات أكثر مع وجود نقص أو قلة في عمليات التصنيع للسيارات، مما أثر على السوق بشكل كبير حيث أعلنت بعض الشركات عن توقف ما بين 20 إلى 50% من التصنيع، كما تأثر سوق المستعمل نظراً لقلة عدد السيارات الجديدة. ومن الممكن أن يأخذ التعافي من هذا الوضع 3 سنوات كما يستمر النقص حتى عام 2024، وبالإضافة لذلك، فإن مستويات الأسعار اختلفت كلياً نظراً للتكاليف العالية للمصانع والشركات والوكالات وتزامناً مع النقص الحاد في السوق. ومن يستطيع من الوكالات او الشركات الحصول على العدد الكافي من السيارات هو من يستطيع ان يوائم السوق في عمليات البيع والتسويق.

? هل تعتقدون أن هذا الوضع سيستمر في المستقبل؟

? ليس من السهل أن تتعافى الشرائح والرقائق الاكترونية، بسرعة نظراً لصعوبة إنشاء المصانع التي قد تستغرق 3 سنوات وأعتقد ان الوضع الحالي والنقص في السايرات للأسباب التي تم ذكرها سيستمر في نفس المستويات حتى 2023 والتعافي الكلي لن يكون قبل عام 2024. الوكالات والسوق يعمل في الوقت الراهن على اعداد السوق لمستقبل السيارات الكهربائية وكذلك السيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء في نفس التوقيت.

? ما هو تصوركم لسوق السيارات الكهربائية على مستوى الكويت والمنطقة؟

? السيارات الكهربائية قادمة لا محالة، لكن الحوار الى متي ستكون موجودة بنسبة 100%، حيث تختلف التوقعات حول انتشار السيارات الكهربائية، ما بين 2025 وعام 2030 و2040، لكنها قادمة، مؤكدا ان التساؤل الأجدر بالطرح هو: هل العالم قادر على توفير المتطلبات الكبيرة للسيارات الكهربائية، سواءً من البطاريات الليثوم والرقائق، وكيف يمكن التصرف في سيارات الوقود حينذاك. كما أن سوق السيارات سيكون إلكترونياً ولن يكون من السهل تصنيع سيارات كهربائية وخاصة أنها في الخليج لن تكون بنفس السرعة التي تتواجد بها في أوروبا وفي اعتقادي أنها ستنتشر بالتدريج في دول الخليج.

? كيف تقيِّمون وضع سوق السيارات في الكويت؟

? السوق الكويتي مستقر، وهو سوق تنافسي، حيث يبيع في السنة الواحدة 100 ألف سيارة وتتوزع حسب طلبات السوق وكل وكالة لها حصة من السوق، وهناك أنواع مختلفة من السيارات تتواجد في السوق الكويتي وتزيد حصتها مثل السيارات الصينية، كما أن التنافس قائم بين الوكالات المختلفة والقدرة على قراءة السوق واحتياجات العملاء والتكيف معها أمر على درجة كبيرة من الأهمية ولابد من التوجه نحو احتياجات العملاء.

? ما آخر الإصدارات من السيارات لديكم؟

? لدينا أحدث الأنواع من السيارات مثل دودج، جيب، رام، كرايسلر، فيات، وألفا روميو وأبارث، كما يتم الاتفاق مع المركز الإقليمي علي السيارات المطلوبة بالمواصفات والأسعار المطلوبة ويتم عمل مخطط أول السنة ونقوم بتحديد احتياجات العملاء والعمل على التكيف معها. كما أن لدينا موديلات متنوعة جديدة من من جيب مثل والرنجلر والجراند شيروكي الجديد كليا.

? ما حصتكم السوقية حالياً؟

? كل عام تقوم الشركة بوضع هدف استراتيجي لتحقيق نسبة معينة من الحصة السوقية داخل السوق الكويتي، والعمل على تحقيق هذا الهدف يتم من مخاطبة مكتب المركز الإقليمي لتحديد الأنواع المطلوبة من السيارات التي تتناسب مع احتياجات العميل في السوق الكويتي، كما يتم تحديد الأسعار المناسبة لتلك الأنواع التي تساعدنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي. وهنا أود الإشارة أن حصتنا السوقية ارتفعت مع زيادة عدد العقود مع شركات القطاع النفطي، الأمر الذي أدى لزيادة حصتنا السوقية ويتم متابعة كل ما هو جديد في صناعة السيارات ونستهدف الحصول عليه.

? ما توقعاتكم لسوق السيارات في الكويت للعام القادم؟

? هناك تعافٍ ملحوظ في السوق الكويت وهناك تعافٍ في العديد من المصانع والعام القادم سيكون أفضل من العام الحالي وأتوقع أن يكون عام 2023 أفضل.

