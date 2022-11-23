لبيد: إسرائيل تتحول إلى دولة من العالم الثالث

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، أمس، من أن المتشددين دينيا لن يشاركوا فقط في الحكومة القادمة، بل سيحكمونها فعلا.

واستند لبيد إلى سلسلة تصريحات صدرت عن قادة أحزاب يمينية دينية وقومية بشأن مشاريع قوانين تعتزم الحكومة المقبلة اعتمادها.

ولتشكيل الحكومة المقبلة، يجري رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو (73 عاما) مفاوضات مع أحزاب يمينية دينية، مثل «شاس» و«يهودوت هتوراه»، وأخرى يمينية قومية، مثل «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية».

وتتفاوت مطالب الأحزاب اليمينية الدينية والقومية بين الفصل بين الذكور والإناث في الفعاليات العامة، ومنع مباريات كرة القدم خلال عطلة السبت، وتجاوز قرارات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بالإبقاء على استثناء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. وقال لبيد في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر إنه «لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد، ولكن لديها بالفعل قرارات: طلاب المدارس الدينية سيحصلون على أموال أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي».

وتابع «يريد زعيم حزب (الصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش منع مباريات كرة القدم يوم السبت، وسيتم إصدار قانون لفصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة».

وأضاف لبيد، الذي سيصبح زعيما للمعارضة بعد تشكيل نتنياهو للحكومة، أن «إسرائيل هي دولة يهودية، وليست دولة شريعة».

ومشيرا إلى حزب الليكود بزعامة نتانياهو، قال لبيد «أريد أن أسأل ناخبي الليكود: هل هذا ما أردتم؟ هل هذا سبب تصويتكم لليكود؟ حتى يأخذوا المال من الجنود ويعطوه لطلبة المدارس الدينية؟ ستكونون أقلية في هذه الحكومة».

وأضاف «لن تكون حكومة يجلس فيها المتشددون دينيا، بل ستكون حكومة يحكمها المتشددون دينيا. تحكم كامل». وحذر من أن المتشددين دينيا «سيقودوننا إلى أن نصبح دولة من العالم الثالث.. على خلاف مع الأميركيين.. على خلاف مع أنفسنا».

