أردوغان يتوعد الأكراد بـ«هجوم دبابات وجنود».. وواشنطن: نعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار سورية

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أنقرة - واشنطن- الوكالات: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن تركيا ستهاجم المسلحين بدبابات وجنود، في أقرب وقت ممكن بعد تصاعد الهجمات الانتقامية على طول الحدود السورية بين القوات التركية وفصيل كردي مسلح.

وقال أردوغان في كلمة «كنا نهاجم الإرهابيين منذ أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا»، ثم أضاف «إن شاء الله، سنقتلعهم جميعا في أسرع وقت ممكن باستخدام دباباتنا وجنودنا».

ويأتي تلويح أردوغان بالهجوم، فيما نقلت وكالات أنباء روسية، أمس، عن مبعوث موسكو إلى سورية، إن روسيا تعتقد أن على تركيا الامتناع عن استخدام القوة العسكرية «المفرطة» في سورية، وإن هناك حاجة إلى البحث عن حل سلمي للقضية الكردية. ونقلت الوكالات عن المبعوث ألكسندر لافرنتييف قوله إن موسكو ستعمل مع الشركاء لإيجاد حل للصراع.

جاء ذلك في وقت تعهدت فيه تركيا بالثأر بعد مقتل شخصين في هجمات كردية عبر الحدود. وقالت تركيا إن فصائل كردية قتلت اثنين في هجمات صاروخية من شمال سورية، الاثنين، وذلك في تصعيد للثأر عبر الحدود في أعقاب هجمات جوية شنتها تركيا في مطلع الأسبوع وهجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع.

وقالت تركيا إن العمليات العسكرية التي وقعت مطلع الأسبوع جاءت ردا على هجوم بقنبلة في إسطنبول قبل أسبوع أودى بحياة 6 أشخاص.

وحملت تركيا حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤولية الهجوم. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال إن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سورية، مضيفا أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديدة من تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم داعش. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة «طالبنا تركيا بعدم القيام بمثل هذه العمليات، مثلما طالبنا شركاءنا السوريين بعدم شن هجمات أو التصعيد». وأضاف المتحدث «نواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سورية أو ينتهك سيادة العراق من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية». ونعارض أيضا الهجمات الأخيرة على جنوب تركيا التي ذكرت تقارير أنها أدت إلى مقتل مدنيين عدة».

