أوكرانيا تنجو من كارثة نووية.. وتواجه تهديداً أخطر

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عواصم - الوكالات: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن أوكرانيا نجت من كارثة خلال قتال وقع في مطلع الأسبوع عند أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا استخدم فيه وابل من القذائف سقط بعضها بالقرب من مفاعلات وألحق أضراراً بمبنى لتخزين النفايات المشعة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بالمسؤولية عما لا يقل عن 12 انفجاراً قرب محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، والتي تخضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للهجوم في 24 فبراير.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى ضمان الحماية من «التخريب الروسي» للمنشآت النووية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة النووية الروسية التي تديرها الدولة «روس أتوم» أليكسي ليخاتشيف إنه ناقش القصف الذي وقع، الأحد، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن هناك مخاطر من وقوع حادث نووي.

وجاء الهجوم في الوقت الذي اندلعت فيه المعارك شرقاً بعد تحركات القوات الروسية في منطقة دونباس الصناعية من محيط خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية في جنوب البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن من أطلق النار على المحطة «يخاطر بشدة ويقامر بأرواح كثير من الناس».

وتفقد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع، الإثنين، وقالت الوكالة إنهم اكتشفوا خلال جولتهم أضراراً واسعة النطاق، لكن من دون الإضرار بالأنظمة الأساسية للمحطة.

وأضافت الوكالة في بيان صدر أمس أن خبراءها «تمكنوا من تأكيد أنه على رغم شدة القصف بقيت المعدات الرئيسة سليمة ولا توجد مخاوف فورية تتعلق بالسلامة أو الأمن النووي».

وأصابت الهجمات أيضاً بركة للتبريد وكابلاً لأحد المفاعلات وجسراً إلى مفاعل آخر، وفقاً لفريق لوكالة الطاقة الذرية على الأرض استند إلى معلومات قدمتها إدارة المحطة.

وقال غروسي في بيان «كنا محظوظين لعدم وقوع حادثة نووية قد تكون خطرة. في المرة المقبلة ربما لا نكون محظوظين إلى هذه الدرجة». وأضاف، «نتحدث عن أمتار وليس كيلومترات». وأثار القصف المتكرر للمحطة خلال الحرب مخاوف من وقوع كارثة خطيرة في البلاد التي عانت من أسوأ حادثة نووية في العالم، وهو انفجار في محطة تشرنوبيل عام 1986.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقال غروسي إنه بينما لم يكن هناك تأثير مباشر على أنظمة الأمن والسلامة النووية، «فقد كان القصف قريباً بشكل خطر». وشمل رد روسيا على انتكاساتها العسكرية في الأسابيع الماضية إطلاق وابل من الضربات الصاروخية، عديد منها على منشآت الطاقة فيما تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء البلاد مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقال زيلينسكي إن الصواريخ الروسية عطلت نصف طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي تحدث إلى زعماء العالم وأكد لهم الحاجة إلى إنشاء منطقة حماية من أجل السلامة والأمن النووي حول زابوريجيا.

في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمسن، من أن الشتاء سيهدد حياة ملايين الأوكرانيين، بعد سلسلة ضربات روسية مدمرة استهدفت البنى التحتية للطاقة في البلاد.

وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغ للصحافيين بأن «هذا الشتاء سيعرض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر»، مضيفاً، «ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء».

واضاف أن الخسائر التي أصابت البنى التحتية الأوكرانية «خلفت تأثيرات مدمرة على النظام الصحي وصحة السكان». وأوضح كلوغ أن المنظمة أحصت أكثر من 700 هجوم على مؤسسات صحية أوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي، الأمر الذي يشكل في رأيه «انتهاكاً واضحاً» للقانون الدولي الإنساني. واعتبر أن هذا يعني أن «مئات المستشفيات والمؤسسات الصحية لم تعد عملية بالكامل. نتوقع أن يغادر مليونان إلى ثلاثة ملايين شخص إضافي منازلهم سعياً إلى الدفء والأمن».

وتابع، «سيواجهون مشكلات صحية كبيرة بينها التهابات تنفسية مثل (كوفيد-19) والتهابات رئوية وزكام وخطر (الإصابة) بالحصبة لدى أفراد غير ملقحين».

