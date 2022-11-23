هند صبري وغادة عبدالرازق وياسمين صبري.. عاشقات لكرة القدم

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لا يتوقف حب الفنانات للكاميرا، فحب كرة القدم أيضا، يخطفهن، فهناك العديد من الفنانات اللاتي يعشقن كرة القدم ويحرصن على متابعتها سواء مع الأندية أو المنتخبات، ومع انطلاق مونديال كأس العالم، ظهر العديد من الفنانات اللاتي يحرصن على متابعة مباريات بعينها في المونديال الذي يقام كل 4 سنوات، وهذا ما أبرزته المباراة الافتتاحية والتي شهدت ظهور بعض الفنانين العرب في مدرجات ستاد البيت في مدينة الخور بقطر، ولعل أبرزهم الفنانة ياسمين صبري والإعلامية والفنانة مهيرة عبد العزيز وغيرهن.

ياسمين صبري

لا تخفي الفنانة ياسمين صبري حبها لكرة القدم فقد ظهرت أكثر من مرة في العديد من الفعاليات الرياضة العالمية، وحرصت على حضور مباريات الدوري الإسباني وفريق برشلونة، وهو ما أكدته ياسمين بحبها لمنتخب أسبانيا الذي يشارك في كأس العالم المقامة بقطر، كما أبدت ياسمين دعمها للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة الأشهر في العالم.

غادة عبد الرازق

وقالت الفنانة غادة عبد الرازق أنا أحب فريق إيطاليا كثيرا، ورغم أنه لم يصل للنهائيات فأنا أحبه كثيرا، وهذه المونديال بجانب الفرق العربية المشاركة فانا أتمنى وصول فريق المغرب وتونس لمرحلة متقدمة في المونديال، وكان نفسي فريق مصر يصعد لكن أن شاء الله كأس العالم القادم يكون موجود.

وغادة من هواة الرياضة وتشجع فريق برشلونة الإسباني أيضا ومن محبي اللاعب الأرجنتيني ميسي.

جـنــات

وتمنت المطربة جنات فوز فريق المغرب في مبارياته في المونديال، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لوصول المغرب للنهائيات، معربة عن أسفها لعدم وصول منتخب مصر.

وأكدت جنات تشجيعها لفريق السعودية وتونس ضمن فعاليات المونديال، مؤكدة أنها تحرص برفقة زوجها وأسرتها علي متابعة المباريات إذا سمح وقتها بهذا، حيث تنشغل بالتحضير لألبومها المقبل، والذي طرحت منه أغنيتها الأخيرة «يا بختي بيك» على موقع يوتيوب الشهير. وتوقعت جنات وصول فريق بلادها للمربع الذهبي في المونديال مع قيادة فنية مغربية للفريق.

سميرة سعيد

أعربت النجمة الكبيرة سميرة سعيد عن سعادتها بمشاهدة فريق المغرب في المونديال مؤكدة أنها لن تترك مباراة واحدة لن تتابعها في المونديال خصوصا مباريات المغرب وتونس والفرق العربية.

وأشارت إلى أنها انبهرت بحفل الافتتاح الذي أقامتها دولة قطر للمهرجان وان الأمر يدعو للشرف الكبير أن يقام المونديال بأرض عربية.

هند صبري

أكدت الفنانة هند صبري أنها لم تترك مباراة واحدة لمنتخب تونس في المونديال، خاصة وأنها تهوى كرة القدم بشدة.

وقالت هند شاهدنا المباراة الافتتاحية في المونديال في الراحة الخاصة بتصوير مسلسلي الجديد «مهب الريح» حيث جلسنا معا في حفل الافتتاح وتابعناه.

وطلبت هند من مخرج العمل الحصول على راحة أو إجازة وقت مباريات منتخب بلادها المشارك في المونديال أيضا.

وتمنت هند التوفيق لكل الفرق العربية المشاركة في المونديال مؤكدة تشجيعها لفريق فرنسا.

