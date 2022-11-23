دياب وآيتن عامر بطلا «في التاكسي» أولى حلقات مسلسل «حكايات متقاطعة»

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انطلق في الأيام الماضية تصوير مسلسل «حكايات متقاطعة» اسم مؤقت، للمنتجة مها سليم، والذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات وتتناول هذه الحكايات قصصاً وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الانسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في اطار اجتماعي أسري.

وبدأ صناع المسلسل تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسماً مؤقتاً «في التاكسي» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة دياب، آيتن عامر، محمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرض حكايات العمل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة. ويتم تقديم «حكايات متقاطعة» على طريقة مسلسل «زي القمر» بموسميه الأول والثاني، والذي تناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزواج، والتبني وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهم «حتة مني» بطولة إلهام شاهين، و«مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوي أما الموسم الثاني من «زي القمر» فضم 12 حكاية هي «غالية» بطولة درة، و«واحد في المية» بطولة صابرين، و«أنا قبلت» بطولة آيتن عامر، و«عقبال عوضك» بطولة مي كساب، و«اللي خلف مامتش»، و«مش مبسوطة» بطولة داليا مصطفى وبشرى، «فوتو شوب» بطولة ملك قورة، «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، و«حتة من القمر» بطولة لقاء الخميسى، و«أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي و«مريم» بطولة الطفلة ريم عبد القادر و«بينا اتفاق» بطولة عدد من الفنانين الشباب.

