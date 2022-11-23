نافاس: مستعدون لكل شيء

دوليه

تحدث كيلور نافاس حارس منتخب كوستاريكا، عن مواجهة إسبانيا، اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وقال نافاس في تصريحات لإذاعة» كوب» مستعدون لكل شيء، لكن لا يمكن لعب كل مباراة بنفس الطريقة، علينا التغيير من وقت لآخر».

وأضاف «نحتاج لإحراز الأهداف من أجل الفوز، ونفكر بأنه لا يجب تقييد أنفسنا، نحن هادئون، كنت أتابع المنتخب الإسباني، لأن لدي هنا لحظات جميلة». وتابع «أشار لويس إنريكي مدرب إسبانيا إلى كوستاريكا بأنها فريق أميركا الجنوبية؟ لقد كان مخطئا. كلنا بشر وكلنا نرتكب أخطاء. لا يمكن أن يكون هذا الخطأ سببًا في منحنا أفضلية في تلك المباراة». وواصل «تتمتع إسبانيا برفاهية استبعاد لاعبين، يرغب أي فريق في ضمهم. إنهم فريق متكامل للغاية». ونوه «لو استدعوا راموس في قائمة إسبانيا، فإن هذا الأمر لم يكن جنونيا على الإطلاق. نعلم جميعًا شخصية القائد سيرجيو. إنه يساعد كثيرًا في غرفة الملابس. لقد استعاد مستواه». وأردف «إنه أمر محزن بالنسبة لأي لاعب. لم يخبرني راموس بأي شيء، لكني أتخيل أن الأمر سيكون حزينا بالنسبة له».

وأتم «مشاهدة بنزيما ومبابي معًا؟ في الوقت الحالي سيكون من الأسهل رؤيتهما في المنتخب الفرنسي. أتمنى أن يتعافى كريم قريبًا من أجل فريقه وكرة القدم. من الجيد دائمًا رؤيته وهو يلعب».

