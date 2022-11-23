شنايدر يتوقَّع تألُّق «أسود الأطلسي»

دوليه

توقع الهولندي ويسلي شنايدر، الذي خاض نهائي كأس العالم 2010، أن يكون منتخب المغرب «الحصان الأسود» في قطر. وقال لاعب وسط ريال مدريد وإنتر السابق لقنوات الكأس، رداً على سؤال حول الحصان الأسود لمونديال 2022، وسط ترشيحات عامة لصربيا وسويسرا: «المغرب سيكون مفاجأة البطولة». وأضاف: «بلجيكا الحالية ليست قوية، كانت قوية قبل سنتين أو ثلاث أعوام لكنها تعاني حالياً». وتابع: «أداء المغرب كان جيداً في السنوات الماضية، ويمكن أن يتطور أكثر، وأتوقع أن تهزم بلجيكا وستكون فرصتها جيدة في بلوغ دور الـ16، خاصة إذا حققت بداية إيجابية». ويستهل منتخب المغرب مشواره أمام كرواتيا، اليوم، في ستاد البيت.

