ألمانيا لانطلاقة مثالية أمام اليابان

دوليه

تبدأ ألمانيا اليوم مسيرتها في المونديال بمواجهة اليابان ضمن المجموعة الخامسة وهي تدرك جيدا أن نتيجة هذه المباراة ربما تحيي أمالها في المضي قدما في البطولة أو تقضي عليها.

وسيلتقي المنتخب الألماني في الجولة التالية مع إسبانيا بطلة العالم في 2010 وبالتالي يعلم فريق المدرب هانز فليك إن أي تعثر في مواجهة اليابان ربما يعني خروجا مبكرا من النهائيات.

ووصلت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات إلى قطر في حلة جديدة تختلف كثيرا عما كانت عليه عندما ودعت وبصورة مفاجئة نهائيات 2018 من الدور الأول. فقد تولى مدرب جديد قيادة الفريق ودخل التشكيلة لاعبون جدد كما تخلى الفريق عن لقبه الشهير (المانشافت). وخلال أربعة أعوام بعد تعثره في نهائيات روسيا التي شهدت أسرع خروج له من النهائيات العالمية في 80 عاما لم يحقق المنتخب الألماني نجاحا بينما هبط المنتخب من الفئة الأولى في دوري الأمم الأوروبية في 2018 قبل أن يحصل على فرصة للبقاء في البطولة بسبب تغيير القوانين ثم خرج من دور 16 في بطولة أوروبا العام الماضي. وتحت قيادة المدرب فليك الذي فاز بستة ألقاب مع بايرن ميونيخ في 2021 قبل قيادة المنتخب قبل أكثر قليلا من عام يأمل الألمان أن يتمكنوا هذه المرة من الاستمرار والوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة من جديد في ظل هذه التغييرات الجديدة. وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني هذا الأسبوع «علينا الاستعداد لمعركة حامية أمام اليابان.. لابد أن نحافظ على تركيزنا من أول دقيقة في المباراة..». ورغم فوزه في تسع من 10 مباريات خاضها في تصفيات كأس العالم لم يكن أداء المنتخب الألماني مقنعا على مستوى خط الهجوم خلال الأشهر الأخيرة وزادت المطالبة خلال هذه الفترة بالاعتماد على مهاجم صريح. ويعرف المنتخب الياباني أسلوب ألمانيا في اللعب أكثر من أي فريق أخر في البطولة بسبب وجود ثمانية لاعبين على الأقل في المنتخب الأسيوي يقيمون في ألمانيا. وقال المدافع الياباني المخضرم يوتو ناغاتومو إن هؤلاء الثمانية ومن بينهم دايتشي كامادا الفائز بلقب الدوري الأوروبي مع إينتراخت فرانكفورت قدموا باستمرار وبصورة طوعية لزملائهم في المنتخب معلومات عن المنافس الأوروبي المقبل. وبالتأكيد تعرف اليابان نقاط ضعف المنتخب الألماني في الدفاع ومدى الخطورة التي تشكلها الهجمات المرتدة عليه.

وإذا نجح الفريق الياباني في تحقيق مفاجأة في مواجهة ألمانيا فربما يدفعه ذلك إلى المضي قدما والصعود للدور الثاني تماما مثلما حدث له في نسخة 2018 عندما خسر بصعوبة في مواجهة المنتخب البلجيكي في دور 16.

وفي اللقاء الثاني ضمن المجموعة ذاتها، يخوض المنتخب الإسباني الشاب اليوم أولى لقاءاته أمام نظيره الكوستاريكي المدجج بعناصر الخبرة والتجربة في مباراة التناقضات.

وستظهر التشكيلة الشابة الحالية لإسبانيا بقيادة المدرب لويس إنريكي في كأس العالم لأول مرة، عندما تواجه اللاعبين أصحاب الخبرة في كوستاريكا في الجولة الافتتاحية بالمسابقة. ومع وجود القائد سيرجيو بوسكيتس بمفرده من تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، تحت قيادة المدرب فيسنتي ديل بوسكي، ضخ لويس إنريكي دماء جديد من اللاعبين استعداداً لقطر. وبعد ثلاث سنوات من بناء المنتخب الإسباني، وبعد الخروج المحبط من كأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في روسيا، فهناك مؤشرات أن نجم برشلونة وريال مدريد السابق يبني فريقاً سيمثل قوة في المستقبل. وتضم التشكيلة الحالية ثنائي وسط برشلونة بيدري (19 عاماً) وغابي (18 عاماً)، إلى جانب زميلهما في النادي فيران توريس البالغ عمره 22 عاماً وسط العديد من اللاعبين الشبان الآخرين. واختار لويس إنريكي، الذي قاد بلاده لقبل نهائي بطولة أوروبا العام الماضي وقبل الخروج بركلات الترجيح أمام إيطاليا، 14 لاعباً عمرهم 25 عاماً أو أقل، ومتوسط أعمار لاعبي التشكيلة هو ثالث أصغر متوسط بين 32 منتخباً في قطر. وقال توريس للصحفيين: «نحن فريق ينتظرنا الكثير. لدينا تشكيلة شابة جداً». ورداً على سؤال حول شعوره بضرورة أن يحتل المنتخب الوطني مركزا متقدما في البطولة، شدد توريس على أن العمل لا يزال مستمراً. وقال توريس: «نحن غير ملزمين بالوجود في أي مركز. نحن ببساطة سنقدم قصارى جهدنا لتحقيق النتائج، وإذا كان بوسعنا، سنواصل التقدم. إذا لم نحقق النتائج سنخرج برؤوس مرفوعة وسنواصل العمل».

وبالنسبة لكوستاريكا، التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة، فتبدو الصورة مكتملة. وتضم التشكيلة ستة لاعبين من منتخب 2014 الذي تأهل من مجموعة الموت على حساب إيطاليا وإنكلترا، ويبلغ أعمارهم الآن 30 عاما على الأقل، ومنهم المهاجم برايان رويز البالغ عمره 37 عاما. ويشتهر فريق المدرب لويس فرناندو سواريز بقوته الدفاعية حيث استقبل ثمانية أهداف فقط خلال التصفيات، كما يجيد شن الهجمات المرتدة، ما قد يمثل تهديدا لمدافع إسبانيا سيزار أزبليكويتا (33 عاما) إذا ظهر في التشكيلة الأساسية. لكن أعمار لاعبي كوستاريكا قد تمثل تحديا بخصوص المتطلبات البدنية للمباراة. ولم يشارك كيلور نافاس حارس المرمى في أي مباراة رسمية مع باريس سان جيرمان في خمسة أشهر بعدما فقد موقعه في التشكيلة الأساسية لزميله الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

