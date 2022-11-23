غنابري: نحن مدينون للجماهير

دوليه

يعول النجم الألماني سيرج غنابري، على المستوى الرائع الذي يقدمه هذا الموسم مع بايرن ميونخ، من أجل محاولة تعويض ما فاته قبل 4 أعوام حين غاب عن مونديال 2018 بسبب الإصابة. ويمكن القول إن الحظ أنقذ غنابري بغيابه عن نسخة روسيا 2018، لأنه تجنب الانتقادات القاسية التي طالت ألمانيا نتيجة خروجها من الدور الأول.

واستنادا للموسم الرائع الذي يقدمه مع بايرن بتسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم في 23 مباراة بكافة المسابقات، يدخل غنابري، مشاركته المونديالية الأولى بأفضل وضع.

وقال غنابري لصحيفة دوناكوريير: «الأمر لن يكون سهلا، نحن مدينون إلى المشجعين خاصة بعد مشاركتنا الأخيرة في كأس العالم، نريد حصد اللقب».

وأوقعت قرعة دور المجموعات، ألمانيا في مجموعة واحدة رفقة إسبانيا واليابان وكوستاريكا. وفي حديث مع موقع «فيفا»، تطرق غنابري إلى المنافسة التي يتوقعها في المجموعة، قائلا : «نعلم أن مباراتنا الأخيرة ضد إسبانيا لم تكن جيدة». وتابع:»نرفض الاستهانة بالمنتخب الياباني، فهو يضم الكثير من اللاعبين الذي يلعبون في دوريات كبرى مثل البريميرليغ والبوندسليغا». ونوه: «قد تكون كوستاريكا الفريق الأقل حظا، لكن خلال البطولة يكون كل منتخب في غاية الحماس، يتعين علينا التعامل مع جميع المباريات بنفس الاحترام والحافز مع تقديم أفضل أداء». وشدد: «نرغب في الفوز على إسبانيا والثأر منها، ستكون المباراة الحاسمة لأنها ستحدد صدارة المجموعة أو بطاقتي التأهل». ولفت: «بالنسبة لي، اللعب في كأس العالم شيء جديد، ولهذا السبب هناك بعض التوتر، الأمور ستكون صعبة في الأدوار الإقصائية».

وأوضح: «منتخبات أميركا الجنوبية قوية بشكل خاص هذا العام، نرى قوة البرازيل والأرجنتين، كما أن هناك العديد من الفرق القوية في أوروبا».

ولم تكن المشاركة الكبرى الأولى لغنابري مع المانشافت مشجعة، إذ انتهى مشوار الألمان عند ثمن نهائي يورو 2020، بالخسارة أمام إنكلترا. وقال غنابري «المنتخب الألماني دائما يضع أهدافا كبيرة ويطمح لتحقيق نتائج جيدة، نتطلع للعب من جديد بعد مستوانا الباهت في البطولة الأوروبية». وأتم: «نحن واثقون من أنفسنا، وهدفنا واضح وهو تحقيق النجاح المنشود».

