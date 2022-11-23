ديفيز.. من مخيم اللاجئين إلى المجد العالمي

دوليه

عندما تطأ قدما ألفونسو ديفيز أرض ملعب أحمد بن علي في الريان اليوم لمواجهة بلجيكا المدجّجة بالنجوم، ستكون أحدث خطواته العملاقة في رحلة شاقة نقلته من مخيم للاجئين في أفريقيا الى نهائيات كأس العالم مع كندا التي احتضنته وعائلته. وحقق اللاعب الذي يلعب كجناح وأحيانًا كمهاجم مع المنتخب وكظهير أيسر مع بايرن ميونيخ الالماني، الكثير في مسيرته، لدرجة أنه من السهل نسيان أنه يبلغ فقط 22 عامًا.

وفي سن لا يزال العديد من المحترفين يشقون طريقهم إلى المستويات العليا في الرياضة، بات ديفيز من المخضرمين. أربعة ألقاب في الدوري الالماني، لقب في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ليست سوى بعض الإنجازات التي حققها في مسيرته الاحترافية التي بدأت عندما كان في سن الخامسة عشرة في الدوري الأميركي لكرة القدم. ولكن قبل كل ذلك، كان عليه مواجهة أصعب الظروف.

وُلد عام 2000 في مخيّم للاجئين في غانا، من والدين هربا من الحرب الأهلية في ليبيريا. تتذكر والدته فيكتوريا أن كان عليها أحيانًا «السير فوق الجثث للذهاب لإحضار الطعام». وكان ألفونسو في الخامسة من العمر عندما حصلت عائلته على حق الهجرة الى كندا، حيث نشأ بداية في ويندسور في أونتاريو، قبل أن ينتقل الى إدمونتون في مقاطعة ألبرتا غرب البلاد. وتكون الحياة قاسية بداية على الوافدين الجدد، إذ يستذكر نيك هوسيه مدربه الاول والذي بات لاحقًا وكيل أعماله «بعد التدريبات، كان يعود فورًا الى المنزل لتغيير حفاضات شقيقه وشقيقته، حين كان في العاشرة من عمره، لأن والديه كانا يعملان مطولا ولا يستطيعان تحمل تكاليف مربية». أما ديفيز فيخبر «تدخلُ بشكل أسرع في عالم الكبار عندما يتحتم عليك إطعام الاطفال في وقت يمارس أصدقاؤك ألعاب الفيديو. كان والدي يستيقظ عند الرابعة صباحًا، فيما كانت والدتي تعمل بين العاشرة مساء والثامنة صباحًا. كان الامر قاسيًا ولكننا كنا سعداء». وفي بلد يُعتبر فيه الهوكي على الجليد الرياضة الاولى، بدأ ديفيز في إظهار إمكانات هائلة في كرة القدم خلال مباريات تقام بعد الدوام عندما كان في المدرسة الابتدائية، وسرعان ما تم رصد موهبته. ويستذكر تيم آدامس، مؤسّس دوري ما بعد المدرسة «فْري فوتي» حيث برز ديفيز لأول مرة «كان الطفل بمثابة هدية لكرة القدم». والتحق بأكاديمية كرة قدم في إدمونتون، وعندما كان في سن الـ14، اكتشفه نادي «وايتكابس» الواقع في مدينة فانكوفر والذي ينافس في الدوري الاميركي (أم أل أس) وانضم الى فريق الشباب. بعد ذلك، بدأت الارقام القياسية تتحطم. وبرق نجمه سريعًا في فانكوفر بعد أن بات في سن الـ15 وثمانية أشهر أصغر محترف كندي يلعب في الدوري الأميركي، ولاحقًا أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأوّل عن 16 عامًا وسبعة أشهر، بعد أيام من نيله الجنسية. إلا ان والدته كانت قلقة للدرب الذي يسير عليه ولم ترغب بداية في رحيله قبل أن ترضخ للواقع. لكنها طلبت منه أن يفي دائمًا بوعده لها «لقد وعدتها أن أكون فتى صالحًا. أن أبقي قدماي على الارض وألا أنسى أبدًا من أين أتيت».

