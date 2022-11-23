أمير قطر يتوشَّح بالعلم السعودي

دوليه

ساند أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد، المنتخب السعودي خلال مواجهته منافسه الأرجنتيني أمس، وفور وصوله منصة ملعب لوسيل رفع الشيخ تميم العلم السعودي وتوشح به، في مشهد دعم رائع، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وإعجاب شديد أمير قطر وهو يتوشح بالعلم السعودي دعماً للمنتخب السعودي الشقيق.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ارتدى خلال حضوره حفل افتتاح كأس العالم بقطر يوم الأحد الماضي وشاحاً عليه العلم القطري.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتدياً الوشاح في مقصورة كبار الحضور من المسؤولين؛ حيث كان يجلس إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، كما ظهر ولي العهد السعودي في أكثر من لقطة، وهو يتوشح العلم القطري داخل المدرجات وخارجها.

