رينار: النتيجة ستبقى إلى الأبد

دوليه

أبدى الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، سعادته بفوز الأخضر أمام الأرجنتين أمس، وقال رينار في مؤتمر صحافي عقب الفوز 2-1: «أشعر بالراحة وأهنئ هؤلاء اللاعبين المميزين، نحن نعمل مع رئيس اتحاد مميز ونجهز أنفسنا بشكل جيد ودون ضغوط».وأضاف: «الأرجنتين منتخب مميز، لم يخسر في آخر 36 مباراة، وهم هنا كأبطال لأميركا الجنوبية، لكن هذه كرة القدم».

وتابع: «لم نمارس ضغطا كافيا في الشوط الأول ولم أكن مرتاحا لهذا السبب، عندما نصل إلى كأس العالم، يجب علينا اللعب بشكل جيد طول الوقت».

وتابع: «علينا أن نكون سعداء بالفوز، لكن يجب تحليل المباراة، احتفلنا لمدة 20 دقيقة بالانتصار، وهذا كل شيء، لدينا مباراة أمام بولندا وأخرى مع المكسيك».

وواصل: «عندما نأتي إلى كأس العالم علينا أن نؤمن بأنفسنا، كل شيء ممكن، هذه النتيجة ستبقى إلى الأبد، وهذا هو المهم، علينا التفكير في التطلع قدما للأمام، لأن مباريات صعبة تنتظرنا». واستطرد قائلا: «كل شيء ممكن بالنسبة للمجموعة، السعودية قد تفوز باللقاء الأول ولا تصعد، والأرجنتين يمكن أن تحمل اللقب في نهاية المطاف».

واسترسل: «تحدثت مع اللاعبين بأن الجمهور ينتظر منهم شيئا جديدا، وتحقيق الفوز على الأرجنتين أمر مختلف، وهو ثمرة جهد وعمل وروح، وطلبت من اللاعبين أن يسترخوا ولا ينسوا أن الفريق لديه مواجهات مقبلة».

