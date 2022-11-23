تهنئة خليجية وعربية

دوليه

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المنتخب السعودي بفوزه التاريخي على الأرجنتين 2-1 أمس، وغرد في حسابه على «تويتر»، قائلا: «فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا».

كما هنأ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الفوز السعودي على الأرجنتين، وغرد على حسابة بموقع «تويتر»، قائلا: «ألف مبروك للأشقاء».

ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د.نايف الحجرف، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بعد أداء مميز ورائع من «الأخضر»، ليوثق تاريخاً جديداً لكرة القدم السعودية والعربية، عقب الفوز بنتيجة 2-1 في أولى مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة، مهنئا لاعبي وجماهير ومشجعي الفريق السعودي على هذا الأداء التاريخي. وأعرب الحجرف عن سعادته وفخره بهذا الفوز الرياضي الكبير، والذي يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت للمملكة العربية السعودية، والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون والدول العربية، متمنياً للرياضة الخليجية دوام التأهل والتقدم في جميع المحافل.

وهنأ وزير الرياضة السعودي الامير عبدالعزيز بن تركي القيادة في المملكة بعد فوز «الأخضر». كما تقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالتهنئة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بفوزها الكبير على منتخب الأرجنتين امس في كأس العالم.

