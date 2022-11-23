الفرج ودّع المونديال.. والشهري يدخل التاريخ

دوليه

أعلن الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي غياب سلمان الفرج عن باقي مباريات كأس العالم بسبب الإصابة، مختتما: «المنتخب يحتاج دعم الجماهير في المباريات المقبلة». من جانب آخر، حقق صالح الشهري، نجم المنتخب السعودي، رقما مميزا في تاريخ مشاركات الأخضر بكأس العالم، وذلك خلال مواجهة الأرجنتين. وأحرز الشهري الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك الأرجنتين بالدقيقة 48، ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن الشهري بات ثالث أكبر لاعب يسجل للسعودية في كأس العالم (29 عاما و21 يوما)، بعد يوسف الثنيان (34 عاما و218 يوما) وسامي الجابر (33 عاما و185 يوما).

