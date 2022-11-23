تونس خرجت بنقطة من الدنمارك

دوليه

خرج منتخب تونس بنتيجة طيبة بعد تعادله مع الدنمارك 0-0 أمس في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة على ستاد المدينة التعليمية.

وشهد الشوط الأول عرضا جيدا من منتخب تونس وتفوق في اغلب اوقات الشوط الذي شهد الغاء هدف لعصام الجبالي في الدقيقة 23، بداعي التسلل، وسدد عيسي العيدوني نجم وسط تونس، صاروخية قوية على مرمي الدنمارك تبتعد متر ابجوار القائم في الدقيقة 39، واهدر الجبالي فرصة التقدم في الدقيقة 43 بعد الانفراد بمرمي الدنمارك لكن كاسبر شمايكل أنقذ الموقف.

وتراجع اداء تونس في الشوط الثاني ودانت السيطرة لنظيره الدنماركي الذي كان الاخطر في الحصة الثانية، وفي الدقيقة 69، سدد كريستيان إريكسن صاروخية تصدى لها ببراعة الحارس أيمن دحمان وحرم الدنمارك من تسجيل الهدف الأول، ونجح دفاع تونس والحارس دحمان من الوقوف أمام الضغط الدنماركي والحفاظ على التعادل السلبي حتى انتهاء المباراة والحروج بنقطة كانت على ما يبدو هدفا لنسور قرطاج.

