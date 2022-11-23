ثقافة كأس العالم بقطر

دوليه

ما عادت مثل هذه البطولات تهتم بأن تكون رياضة فقط فكرة القدم هي اللعبة الشعبية الاولي بالعالم ولكن ما يصاحب مثل هذه البطولات من ثقافة وعلم وادارة لا تتواجد في بطولات رياضية أخرى... هذا واقع جسدته قطر في تنظيمها لبطولة كأس العالم بكرة القدم فالجماهير تشاهد المباراة لمدة 90 دقيقة فقط وباقي اليوم تتجول في أرجاء الدوحه لمشاهدة الكثير من الفعاليات التي وفرتها قطر لكي يستمتع الجمهور ببقائه في قطر... فما تم توفيره من أنشطة ترويحية طغى على الجانب الرياضي «الكروي» وهذا واضح مما نشاهده كل يوم في هذه البطولة وكان آخرها افتتاح كورنيش الدوحة. فكم أتمنى أن يهتم المتخصصون بالشأن الرياضي في الكويت ودولنا العربية بما تقوم به قطر من تنظيم رياضي كروي لن يتكرر مرة أخرى بسهولة وان كانت التكاليف المالية باهظة الا انها جاءت بفائدة على قطر وأهلها ومستقبلهم في الحياة بطريقة عصرية بعيدة عن الاستغلال الشخصي أو بما يسمى بـ«الفساد»، وهذا أمر يهم كل من يعمل بالمجال الرياضي لكي يتعلم كيف يدير بطولة رياضية بـ«أمانه» لا يشوبها أي لبس أو شك في استغلالها لمصلحته الشخصية (كلامي واضح للي على رأسه بطحة). وكم تمنيت أن يكون هناك وفد كويتي يعمل مع القطريين والخبراء الذين استعانوا بهم لتنظيم البطولة التي تلاقي حربا اعلامية مغرضة من بعض وسائل الاعلام الاجنبي لكي تفشل البطولة... ولكن ما أراه كل يوم يؤكد قدرة القطريين على ادارة البطولات الرياضية بجدارة ويمكن أن نسمي الدوحة بالعاصمة الرياضية الأولى بالعالم بناء على ما نشاهده كل يوم من فعاليات وحسن إدارة... فالله يوفقهم ونستفيد من خبراتهم في تنظيم مثل هذه الاحتفالات الرياضية العالمية...

والله من وراء القصد.

