مدرب أميركا: أشعر بخيبة أمل

دوليه

أعرب غريغ برهاتلر، مدرب منتخب أميركا، عن حزنه بعد التعادل أمام ويلز 1-1، أول من أمس، في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

وقال برهاتلر في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «رأيت خيبة الأمل في أعين اللاعبين بعد المباراة، لكن نقطة في أول جولة ليست نهاية العالم». وتابع: «قدمنا الشوط الأول بصورة رائعة وأظهرنا نضجا كما لو كان هؤلاء اللاعبون لا يلعبون أول كأس عالم في مسيرتهم، لكن تبديلات ويلز أثرت علينا وكان من الصعب التعويض بعد هدف التعادل». وأضاف: «لم تكن لدينا فرصة اللعب بشكل هجومي وتراجعنا، أشعر بخيبة أمل من النتيجة لكني فخور باللاعبين».

وواصل: «منتخب أميركا عليه التركيز في لقاء إنكلترا المقبل لأن دائما ما تكون المواجهات ضد إنكلترا صعبة في ظل تمتع الأخير بخبرات كبيرة وجودة عالية». وأكمل: «يمكننا البناء على التعادل مع ويلز واكتساب الخبرة، وسبذل قصارى جهدنا في المباريات المقبلة».

وأتم: «حاولت إجراء بعض التعديلات لمساعدة الفريق لكن ويلز كان يلعب كرة مباشرة وجاءت العقوبة من كرة خلف الخطوط الدفاعية تسببت في ركلة جزاء ضدنا».

وكانت ويلز في طريقها إلى تكليل عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي في باكورة مشاركاتها في العرس العالمي، بخسارة بعدما تقدمت الولايات المتحدة عبر مهاجم ليل الفرنسي تيموثي وياه، نجل جورج الرئيس الليبيري الحالي ونجم باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا، في الدقيقة 36. لكن النجم السابق لريال مدريد الإسباني بيل أدرك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

يذكر أن إنكلترا سحقت إيران 6-2 أول من أمس أيضا، فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافستها في الجولة الثانية بعد غد، وويلز التي تلاقي إيران في اليوم عينه. وهو التعادل الأول في البطولة بعد فوز الإكوادور على قطر المضيفة 2-0 الأحد في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى، وهولندا على السنغال 2-0 اول من أمس ضمن المجموعة ذاتها.

ونجحت الولايات المتحدة في ترجمة أفضليتها النسبية إثر هجمة منسقة من منتصف ملعبها حيث تبادل أكثر من لاعب الكرة قبل أن تصل إلى نجم تشلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيك، فمررها بينية خلف الدفاع إلى وياه المنطلق بدون رقابة فتوغل داخل المنطقة ولعبها بذكاء زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى يسار الحارس (36).

وحصلت ويلز على ركلة جزاء إثر عرقلة بيل من مدافع ناشفيل ووكر زيمرمان فانبرى لها بنفسه قوية بيسراه مدركا التعادل (82).

