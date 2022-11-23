بيل: شعور رائع أن تسجل في المونديال

دوليه

بدا غاريث بيل قائد منتخب ويلز مسروراً بعد أن وقع على أول أهدافه في المونديال وأول أهداف منتخب بلاده في كأس العالم ، رغم أنه طمح للنقاط الثلاث، وذلك عندما تعادلت ويلز مع أميركا 1-1 لحساب المجموعة الثانية. وأكد بيل أن منتخب بلاده كان عليه أن يغير الصورة في الشوط الثاني. وفيما يتعلق بطريقته في تسديد ركلة الجزاء قال: «هي نقطة قوتي ويسرني دائماً أن أسدد، إنه شعور رائع أن تسجل في كأس العالم ولكن كنت أود النقاط الثلاث». وقال بيل «كانت مباراة صعبة، لم نكن نرغب في اللعب بالشكل الذي ظهرنا به في البداية». وتابع «دخلنا الشوط الثاني بقوة وحققنا التعادل، وهذا ما كنا نحتاجه». ونوه بيل «لا يهم من سجل الهدف، لكنه كان من الضروري الأداء بشكل أفضل في الشوط الثاني». وأتم «بالطبع سعيد للغاية بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلادي «. واضاف: «نحن نتمتع بثقة كبيرة والآن سوف نتعافى ونحاول مرة أخرى دائماً علينا أن نبذل ما بوسعنا من أجل منتخب بلادنا».