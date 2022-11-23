loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بيل: شعور رائع أن تسجل في المونديال


بدا غاريث بيل قائد منتخب ويلز مسروراً بعد أن وقع على أول أهدافه في المونديال وأول أهداف منتخب بلاده في كأس العالم ، رغم أنه طمح للنقاط الثلاث، وذلك عندما تعادلت ويلز مع أميركا 1-1 لحساب المجموعة الثانية. وأكد بيل أن منتخب بلاده كان عليه أن يغير الصورة في الشوط الثاني. وفيما يتعلق بطريقته في تسديد ركلة الجزاء قال: «هي نقطة قوتي ويسرني دائماً أن أسدد، إنه شعور رائع أن تسجل في كأس العالم ولكن كنت أود النقاط الثلاث». وقال بيل «كانت مباراة صعبة، لم نكن نرغب في اللعب بالشكل الذي ظهرنا به في البداية». وتابع «دخلنا الشوط الثاني بقوة وحققنا التعادل، وهذا ما كنا نحتاجه». ونوه بيل «لا يهم من سجل الهدف، لكنه كان من الضروري الأداء بشكل أفضل في الشوط الثاني». وأتم «بالطبع سعيد للغاية بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلادي «. واضاف: «نحن نتمتع بثقة كبيرة والآن سوف نتعافى ونحاول مرة أخرى دائماً علينا أن نبذل ما بوسعنا من أجل منتخب بلادنا».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة