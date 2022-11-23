رافينيا: جاهزون للاحتفال

دوليه

أكد البرازيلي رافينيا أنه تدرب رفقة زملائه على العديد من الرقصات الاحتفالية، من أجل تقديمها عند هز الشباك مع السامبا بكأس العالم. ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة نظيره الصربي، غدا، على ستاد لوسيل، ضمن لقاءات المجموعة السابعة. وقال رافينيا في المؤتمر الصحافي «لدينا بالفعل حوالي 10 رقصات، إنها ليست لعناصر محددة». وتابع «هناك رقصة للاحتفال بالهدف الأول والثاني والثالث وحتى الهدف الــ 10». وأضاف «عندما تلعب بجانب فينيسيوس، يكون لديك المزيد من السرعة، بينما مع باكيتا يكون لديك إيقاع أكثر». وشدد «من المهم أن يعرف الجميع، تفاصيل دوره داخل الملعب، وبصفتي أنشط في الهجوم، أحب أن يكون الفريق هجوميا بشكل أكبر». وحول بعض الأمور التكتيكية الخاصة بالمدرب تيتي، علق «إذا أغلق المدرب، التدريبات أمام الصحافة، فلا يمكنني إخبارك بأي شيء، أنتم تحاولون الإيقاع بي في المشاكل، سأترك الأمر إلى خيالكم».