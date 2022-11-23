جاكبو سعيد بهدفه

دوليه

قال كودو جاكبو نجم منتخب هولندا، إنه سعيد للغاية بهز الشباك، في أول مباراة له ببطولة كأس العالم أمام السنغال. وفاز منتخب هولندا على السنغال، بهدفين دون رد. وأشار جاكبو في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى أنه سعيد بتحقيق الفوز والحصول على جائزة رجل مباراة السنغال، وهو أمر رائع بالنسبة له.

وأوضح أن هز الشباك في المونديال مختلف وله مذاق آخر عن التسجيل مع الأندية. وأكد أنه ليس الأمل الأخير لمنتخب هولندا كما يتحدث البعض، موضحًا أن منتخب بلاده لديه منظومة لعب مميزة بقيادة المدرب لويس فان غال. وأوضح أنه يتمنى مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الإكوادور في الجولة المقبلة.

