سيسيه: تأثَّرنا بالإصابات

دوليه

أبدى أليو سيسيه مدرب السنغال، حزنه لخسارة أسود التيرانغا أمام هولندا في افتتاح المشوار ببطولة كأس العالم. وفاز منتخب هولندا 2-0 على السنغال في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. وأشار في المؤتمر الصحافي إلى أنه فخور بلاعبي السنغال وما قدموه في مواجهة هولندا، موضحا أن نتيجة اللقاء لا تعبر عن الأداء. وأكد أن المدرب هو المسؤول الأول في الخسارة، موضحا أن فريقه لم يستغل الفرص التي صنعها، وكانت أكثر من هولندا. ولفت إلى أن مباراة قطر ستكون صعبة ومصيرية، مؤكدا أن المنتخب السنغالي لم يكن سيئا، ولكنه تقبل الهزيمة. وأشار إلى أن هدف هولندا جاء بالصدفة، موضحا أنه اضطر لإجراء تغييرين بعد إصابة عبده ديالو وشيخو كوياتيه في الشوط الثاني.

