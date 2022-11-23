فان غال: استحققنا الفوز على السنغال

دوليه

يرى لويس فان غال، مدرب هولندا، أن فريقه لم يظهر بأفضل حالاته أمام السنغال، في بعض فترات اللقاء الذي انتهى بفوزه 2-0، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.

وقال مدرب هولندا، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «الفوز جاء عبر استغلال بعض الفرص، لكن من المهم أن نصحح بعض الأخطاء، بخصوص الاستحواذ». وأضاف: «بعض التبديلات صنعت الفارق، خاصة مشاركة ممفيس ديباي».

وأثنى فان غال على أداء حارس المرمى أندريس نوبيرت، الذي تصدى للمحاولات السنغالية بجدارة. ورفض التعليق على أي أمور خارج إطار كرة القدم، مشيرا إلى أن أي سؤال يتعلق بعقوبات فيفا، يجب توجيهه للاتحاد الدولي.

وأوضح أن المنتخب الهولندي نجح في مهمته أمام السنغال، لكن «ما زالت هناك العديد من التحديات، حيث نسعى للمنافسة على لقب المونديال». وختم: «إجمالا كنا الأفضل والأكثر فعالية، بخلاف أن منتخب السنغال أضاع وقتا طويلا، أستحقينا الفوز».

وحقق المنتخب الهولندي عودة موفقة الى النهائيات بعد غياب عن نسخة 2018، وذلك بفوزه الصعب على نظيره السنغالي.

وبعدما افتتحت قطر المضيفة منافسات المجموعة والنسخة الثانية والعشرين من النهائيات بالخسارة أمام الإكوادور 0-2 الأحد على ستاد البيت، أكملت هولندا الجولة الأولى بثلاث نقاط في مستهل عودتها الى البطولة، بفضل هدفي كودي خاكبو (84) والبديل ديفي كلاسن (9+90).

وغابت هولندا عن نسخة 2018 بعدما حلت وصيفة في 2010 بقيادة بيرت فان مارفيك وثالثة في 2014 بقيادة مدربها الحالي العائد لويس فان غال.

وبصدمة خسارة نجمها الأول ساديو مانيه بسبب إصابة حرمته من خوض النهائيات وفي ظهورها الأول الأول كبطلة لإفريقيا (2021)، استهلت السنغال بقيادة أليو سيسيه مغامرتها المونديالية الثالثة، بعد 2002 (ربع نهائي و2018 الدور الأول)، بخسارة في مواجهتها الأولى مع فريق «الطواحين» الذي بدأ بدوره المباراة من دون نجم برشلونة الإسباني ممفيس ديباي قبل دخوله في الشوط الثاني. وحافظ «البرتقالي» على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السادسة عشرة توالياً منذ تعيين فان غال في صيف 2021 مدرباً للمرة الثالثة بعد خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا. وتقام الجولة الثانية غدا حيث تلتقي هولندا مع الإكوادور، والسنغال مع قطر.

وشهدت التشكيلة الهولندية مفاجأة بعدما قرّر فان غال الاعتماد في المرمى على أندريس نوبرت، مانحاً حارس هيرنفين عن 28 عاماً مباراته الدولية الأولى.. في كأس العالم، ليصبح ثاني هولندي يسجل بدايته الدولية في كأس العالم بعد لاعب الوسط ديرك شويناكر عام 1978 وفق «أوبتا» للاحصاءات.

ورغم التعديلات التي أجراها فان غال في الدقائق الأخيرة، كانت الكتبية البرتقالية عاجزة عن الوصول الى شباك مندي حتى الدقيقة 84 حين تمكن خابكو من حسم الأمور لبلاده بكرة رأسية بعد تمريرة متقنة من دي يونغ.

وواصل لاعبو السنغال الضغط تاركين المساحات ما فتح الطريق أمام رجال فان غال لإضافة

هدف ثانٍ بعد تسديدة من ديباي صدها مندي فسقطت أمام البديل ديفي كلاسن الذي تابعها في الشباك (9+90).

