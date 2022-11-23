ختام منافسات «مهرجان ورثة عبدالله المبارك للهجن»

دوليه

اختتمت منافسات مهرجان ورثة الشيخ عبدالله مبارك الصباح للإبل منافساتها والتي أقامها النادي الكويتي لسباق الهجن، وشارك فيها عدد كبير من المتنافسين وجماهير غفيرة من محبي رياضة التراث وعدد من الجاليات الأجنبية.

وقيّدت في المهرجان المئات من اصناف الهجن من لقايا أبكار ولقيان قعدان وحقايق أبكار وحقايق قعدان وغيرها تتنافس على مسافات 8 كلم، و 6 كلم، لتحصد الكأس المقدمة من ورثة المغفور له الشيخ عبد الله المبارك، وقد تميزت الأشواط جميعها بالإثارة والحماس.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادته بالدعم الكبير واللامحدود المقدم من ورثة المغفور له الشيخ عبد الله المبارك لرياضة التراث، وبالإقبال الكبير من مُلّاك الهجن على المشاركة في سباقات الموسم.

وقد ناب عن الورثة الشيخ عبدالله مبارك العبدالله الذي سلم الكؤوس للفائزين، وأعرب عن سعادته الغامرة لتمثيل الأسرة ومتابعة المتنافسين في الأشواط المختلفة، معبراً عن حبه لرياضة الآباء والأجداد مشيداً بدور الدولة في تشجيع هذه الهواية ورعايتها في ظل صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.

وقال إن هذا المهرجان سيواصل حضوره في تشجيع ورعاية هذه المسابقات الأصيلة استمراراً لرعاية جده المغفور له الشيخ عبدالله مبارك الصباح طيب الله ثراه الذي كان يولي رياضات الهجن اهتماماً خاصاً.

