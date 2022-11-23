المزين تفوَّق على التشيكي سينغس

دوليه

أثبت عبدالله المزين لاعب منتخب الكويت للاسكواش علو كعبه بفوزه المستحق والساحق علي اللاعب التشيكي مارتن سينغس المصنف الثاني في بطولة الكويت الدولية الثانية للمحترفين والتي تقام علي ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمقر اتحاد اللعبة في جنوب السرة. وبهذا الفوز تأهل المزين الى الدور نصف النهائي، وكان المزين لاقى استحسان وتصفيق الجماهير الحاضرة بعد ان فاز بنتيجة ثلاثة اشواط دون رد وكان الشوط الاخير ختامه مسكاً بالفوز 11-0 وهذه نتيجة مفاجأة للجميع وخاصة اللاعب التشيكي الذي لم يتوقع عدم تسجيل اي نقطه في الشوط الاخير. وفي اللقاء الثاني واصل لاعب الازرق فلاح فايز تالقة اللافت بالبطولة ولقبه جميع المتابعين بالحصان الاسود بعد مفاجاته الجميع وفوزه علي الانكليزي بريه مالك 3- 2 بعد مباراة استغرقت 115 دقيقة وهذا الوقت يعتبر طويل بعالم الاسكواش ويدلل علي قوة المباراة. واستطاع فلاح ان يلعب علي الجزيئات الفنية الدقيقة واستغلال الجانبين النفسي والفني وخاصة في الشوط الاخير الذي انهاه فايز بنتيجة 11- 4 ليعلن تأهله الى الدور نصف النهائي بمصاحبة زميله المزين. وفي اللقاء الثالث تعرض عمار التميمي لخسارة مفاجئة امام المصري سيف الشناوي بنتيجة 1-3 لينهي التميمي مشواره في البطولة. والتقى امس في الدور نصف النهائي فلاح فايز مع المصنف الاول المصري ياسين الشافعي فيما تقابل عبدالله المزين مع سيف الشناوي.