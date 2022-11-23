لتكن روح المسؤولية عنوان العلاقة بين المجلس والحكومة

الاخيرة

هل انتهى شهر العسل بين الحكومة ومجلس الامة، وتفرق العشاق، أليس من الافضل ان تكون العلاقة بينهما بمستوى التحديات؟

هذا السؤال طرح منذ اللحظة الاولى حين اعلن مجلس الوزراء، سحب مرسوم تشكيله بعد اقل من اربع وعشرين ساعة، وبعد سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وتراجعت عنها، وبعدها عادت العلاقة بين الطرفين الى طبيعتها، لكن بقيت النار تحت الرماد بعد الغزل بين السلطتين، الذي يبدو ان الاستجواب المقدم الى وزيرة الاشغال العامة قطعه، وكأن الامور عادت سيرتها الاولى، وهو ما دفع بالبعض الى التساؤل عن مدى نجاح الحكومة في تجاوز سلسلة العقبات التي بدأت تظهر، وهل تستحق الكويت هذا النوع من المراوحة مكانها، واستمرار غياب لغة التفاهم بين اهم مكونين للسلطة في البلاد؟

ثمة اسئلة كثيرة طرحت في الاونة الاخيرة، اهمها: كيف يمكن ان تسير العلاقة بين السلطتين على الوجه الاكمل، ومرسوم تشكيل الحكومة تم سحبه بمرسوم آخر، ومرسوم الدعوة الى انعقاد مجلس الامة تم سحبه بمرسوم آخر، وكذلك سحب مرسوم تعيين قياديين، وكل هذا جرى في غضون شهر، فيما فتح ملف «البدون» على مصراعيه، وظهر الجميع بصورة مختلفة عما يجب ان يكون حيال قضية امن قومي، لا يمكن ان تتحول بازارا تكثر فيه المزايدات، فيما الواقع يتطلب ان تكون هناك رؤية واضحة لمعالجتها بعيدا عن لعبة المصالح الضيقة.

ايا كان ما تذهب اليه الآراء المعارضة او المؤيدة لهذه القضية لا بد من الحسم، تماما كما هي الحال مع الاستقرار الوزاري والعلاقة بين الحكومة والمجلس، اذ لا يمكن للكويت ان تبقى على هذه الحال من التردي الخدماتي والاداري والمالي والاقتصادي، فيما تغيب الحلول، لان طرفا او مجموعة اشخاص تسعى الى تحقيق اهدافها الشخصية حتى لو على حساب المصلحة العامة.

لقد ضاعت الكثير من الفرص، خصوصا في السنوات الاخيرة التي تحولت فيها المناكفات الخبز اليومي للنواب والوزراء، وفي خضم هذه الحمى تراجع كل شيء في البلاد، وكذلك لا يمكن للوزراء الاعتماد على الرصيد السياسي الحالي اذا لم يطلقوا ورشة عمل كبرى على المستويات كافة، فما يجري في العالم اكبر بكثير مما يعتقده هذا النائب او ذاك الوزير.

ليس عيبا الاعتراف بالخطأ، انما العيب الاستمرار فيه، وخلق الحجج لتأكيد صحته، فالكويت تستحق حكومة افضل، وكذلك مجلس امة يكون على اعلى المستويات من المسؤولية الوطنية في معالجة القضايا الشائكة التي تواجهها البلاد.

