لماذا لا نلغي عقوبة الإعدام؟!

الاخيرة

القصاص وحكم الإعدام موجودان في كل الديانات السماوية ومع ذلك تمَّ إيقاف أو عدم تنفيذ عقوبة حكم الإعدام في حوالي 180 دولة ولم يعد يتمّ تنفيذه إلا في أقل من 20 بلداً نحن منها، لذا لم يأتِ احتجاج الاتحاد الأوروبي من فراغ بل هذا هو موقفهم المعلن والدائم وتشاركهم في هذا الموقف منظمة العفو الدولية ولجان حماية حقوق الإنسان في العالم...

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ونحن في الكويت أول من عانى من تنفيذ عقوبة الإعدام عندما أعدم لنا صدام مئات الأسرى والمرتهنين والمخطوفين الأبرياء ولو اكتفى بسجنهم لعادوا إلينا كما عاد غيرهم، فهذا أحد أهم وأكبر المآخذ على حكم الإعدام، أنه لو اكتشف لاحقا خطأ الحكم أو القرار كأن يكون سبب الحكم كذب الشهود أو استقصاد رجال أمن منحرفين للمتهم أو وجود المتهم سيِّئ الحظ في المكان والوقت الخطأ، وهي ظروف تتكرر كثيراً، يصبح من الاستحالة تصحيح الخطأ لاحقاً، بعكس عقوبة السجن.

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وقد ثبت علميّاً أنَّ عقوبة الإعدام، وبعكس ما يقال، لا تردع ولا تقلل من الجرائم، بدلالة أن معدل الجريمة في أوروبا التي لا تطبق عقوبة الإعدام أقل كثيراً من أميركا التي تطبقه، بل حتى في الداخل الأميركي ثبت أن ولاية تكساس الأكثر والأسرع تنفيذاً لعقوبة الإعدام هي الأكثر ارتكابا للجرائم الكبرى من بعض الولايات التي لا تطبقه، لقد حان الوقت لأن نتواضع ونستمع لمطالبات دول العالم الأخرى وأن نعدِّل تشريعاتنا تباعاً ومنها تشريع الإعدام وتشريع عدم تجنيس غير المسلمين علماً بأن من غزانا وقتلنا وحرق آبارانا النفطية عام 90 جيش مسلم، وأنّ من حرَّرنا من مأساتنا جيوش مسيحية وغير مسلمة...

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وللمعلومة كذلك، عبر آلاف السنين لم تطبق في الدول الإسلامية المتعاقبة عقوبة رجم الزاني والزانية أو حتى قطع أيدي السارق والسارقة وقد يكون السبب أن العقوبة بهذا الشكل قد تمتد من الجاني لعائلته، فمن سيتزوج أو يناسب شخصاً قُطعت يدُه بسبب السرقة، أو أقارب امرأة رُجمت علنا بسبب الزنى؟ كما جعلت الدية العاتقة للقصاص فوارق بين القاتل الغني والقاتل الفقير، والقاتل الذي لا عزوة له والقاتل ذي العزوات الكبرى التي تسهل عملية جمع الدية له، بينما يوحِّد السجن البديل لعقوبة الإعدام بين القتلة فقيرهم وغنيِّهم!

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آخر محطة:

ما الحكمة من إعلان الكويت رغبتها بتطبيق حكم الإعدام؟! ألم يكن من المكن تطبيقه دون إعلان للملأ كحال بعض الدول المجاورة التي كانت تنفِّذ عمليات القصاص بالعلن كل يوم جمعة واقتضت الحكمة منها التوقف عن ذلك؟!

