«بوعباية» في الشقايا

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أعلن فريق عدسة البيئة الكويتية أمس أنه رصد زوجين من طيور النسر الأسود الأوروبي الآسيوي (الأوراسي) ويسمى بالعامية نسر (بوعباية) نظرا إلى سواد ريشه في حدث يعتبر نادرا وغير متوقع في مواسم الهجرة. وقال عضو الفريق عارف العوضي لـ(كونا): إنه تم توثيق وصول نسر (بوعباية) إلى غربي الكويت هذا الشهر في طريق هجرته من شمال أوروبا الى جنوب أفريقيا وذلك قرب مشروع الشقايا للطاقة الشمسية المركزة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. وأضاف العوضي: إنه بفضل الكاميرات الاحترافية وشغف المتطوعين في فريق عدسة البيئة تم توثيق هذا النسر خلال عبوره للحظات رائعة في البلاد موضحا أن من أهم سلوكيات هذه الأنواع من النسور أنها تأكل الحيوانات النافقة ويجب أن نحميها من الانقراض. وذكر أن طول هذا النسر يتراوح ما بين 98 و120 سنتيمترا وباع جناحيه ما بين 2?5 و3?1 أمتار أما وزنه فيتراوح ما بين 7 و14 كيلوغراما فهو واحد من أثقل الطيور القادرة على الطيران. وبين أن لون ريش النسر الأسود الأوراسي يختلف تماما عن النسر الأسود وعنقه مغطى بالريش البني الغامق على الرغم من أن بعضها يمتلك أعناقا خالية من الريش ومنطقة وجهه خالية من الريش وهناك بقعة داكنة تحيط بعينيه كأنه يرتدي قناعا. ولفت إلى أن النسر الأسود الأوراسي (بوعباية) يعتبر من نسور العالم القديم وهو مهدد بالانقراض وهو يعبر الكويت في فترة الخريف والربيع ويعد من أكبر أحجام النسور عبورا بالكويت وعادة هو نادر العبور ووجود أكثر من طائرين في آن واحد هو أمر غير متوقع.